En 2020, Mervin Mayo, oficial de policía de los Estados Unidos se hizo tendencia en diversas redes sociales por interpretar el tema “The Best of Me”, siendo momento un antes y después en su vida, al punto que hoy su historia ha dado un giro importante pues ha firmado un contrato discográfico para grabar un disco de gospel.

Una vida dedicada al canto

A NBC12, Mayo aseguró estar sorprendido por este giro en su vida: “Nunca, en un millón de años, esperé firmar un contrato grabación real con un sello importante. Me tomó por sorpresa ¿Esto realmente está sucediendo?”

Y es que Mervin, nuestro protagonista, canta desde los 9 años, en todas las ocasiones en su ministerio religioso: “Cantar es mi salida. Cuando tengo un día difícil o las cosas no van bien, me gusta venir aquí y dejarlo pasar durante horas”.

Fama inesperada

En 2020 saltó a la fama tras ser grabado interpretando “The Best of Me”, un clásico de Marvin Sapp, acumulando en su momento millones de reproducciones lo que finalmente, llegó a oídos de Tyscot Records, un sello discográfico de corte evangélico: “Al firmar con Tyscot, estoy firmando con personas que tienen una relación con Dios”.

Busca motivar a los niños

Por otro lado, Mervin es parte del Departamento de Policía de Richmond dese 2005, pero con el tiempo dejó el patrullaje de las calles para trabajar como oficial de recursos escolares en la Escuela Alternativa de Richmond, para influenciar de forma positiva a los jóvenes, tal y como en su momento él fue influenciado.

En ese sentido, asegura que quienes lo orientaron fueron los oficiales de la Liga Atlética de la Policía de Richmond cuando era todavía joven: “El oficial Simmons, básicamente, me salvó la vida y yo quería hacer con estos niños, exactamente, lo mismo que él hizo por mí”.

Y sentencia: “Trato de brindar una experiencia para que alguien pueda salvarse. Mi ministerio es alcanzar lo inalcanzable”, asegura que esa es su función en la escuela o por medio de la música que interpreta.