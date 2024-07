Una mujer de Estados Unidos ha compartido su experiencia con la cirugía ocular LASIK y sugirió a otros que lo piensen muy bien antes de someterse a este procedimiento. En un video publicado en TikTok, la usuaria Jess Shields (@jessshiee) detalló los numerosos problemas que ha sufrido desde que se operó a principios de 2022. Su testimonio, además de volverse viral y superar las 180 mil reproducciones, ha generado todo tipo de comentarios entre los internautas de la mencionada plataforma.

Shields, quien afirma haber sido una candidata ideal para la cirugía, describe padecer “dolor ocular diario, sequedad ocular intensa, moscas volantes, dolores de cabeza tensionales, ceguera nocturna y quistes oculares crónicos”.

A pesar de haber sido informada sobre la posibilidad de sequedad ocular temporal, asegura no haber recibido información sobre los otros efectos secundarios que al día de hoy experimenta.

“No esperaba tener tantos efectos secundarios adversos porque todo indicaba que era poco común tener problemas después”, señaló. “Casi todas las personas con las que he hablado que se han hecho LASIK tienen problemas similares”.

“Realmente ha reducido mi calidad de vida en un 20 % y no hay nada que pueda hacer al respecto”, agregó.

Los usuarios compartieron sus experiencias

Su relato generó controversia entre los usuarios de TikTok, quienes también compartieron sus propias experiencias con la cirugía.

“Me hice la cirugía LASIK y también me arrepiento. Mis ojos secos son horribles. Antes no sabía que tenía ojos, solo mala vista. Ahora me acuerdo constantemente de mis ojos incómodos, [especialmente] a medida que transcurre el día”, escribió una persona.

“Les digo esto a todos. Los halos y la ceguera nocturna son TERRIBLES para mí. Fue una de las peores decisiones de mi vida y TODAVÍA necesito usar anteojos por la noche (aunque no ayudan mucho)”, señaló otra.

Sin embargo, algunos afirmaron haber tenido resultados positivos. “¡Lamento mucho que tengas todos estos problemas! Yo también me hice una operación Lasik en 2022 y fue la mejor inversión que pude haber hecho por mí misma”, reveló un internauta.

“Yo me lo hice y conozco a muchas otras personas que también lo han hecho. Lamento que no estés contenta con el tuyo, pero no creo que tu experiencia sea común”, indicó otra.

Qué es la cirugía LASIK y quiénes son elegibles

La cirugía LASIK, realizada con un láser para corregir problemas de visión, puede ofrecer resultados positivos para algunos pacientes, pero es importante ser consciente de los riesgos potenciales antes de tomar una decisión.

Según Mayo Clinic, los candidatos deben tener al menos 18 años, no haber experimentado cambios significativos en su prescripción en al menos un año y estar libres de ciertas enfermedades oculares.

Incluso después de una cirugía exitosa, los efectos del LASIK pueden no ser permanentes. Algunos pacientes pueden experimentar un empeoramiento de la vista o la necesidad de anteojos para ciertas condiciones de iluminación. Además, existe el riesgo de complicaciones como infecciones, pérdida de la visión y otras afecciones oculares.

Es crucial investigar cuidadosamente la cirugía LASIK y discutir a fondo los riesgos y beneficios con un oftalmólogo calificado antes de considerar este procedimiento. La decisión de someterse al procedimiento es personal y debe basarse en una comprensión completa de los riesgos y expectativas.

