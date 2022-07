Para millones de personas, la pérdida de un ser querido es un dolor que toma tiempo superar, por lo que muchos pueden salir airosos de este proceso, mientras que otras sienten abrumadas sin poder enfrentarlo. Pero, la historia de una mujer de la India ha impresionado a todos en redes sociales como Instagram, pues tras perder a su padre, lidia con este dolor transformando las camisas de su progenitor en mantas, como una manera de mantener inmortales los buenos momentos a su lado.

Lidiando con la pérdida

Nuestra protagonista se llama Nikhita Kini, la usuaria de Instagram quien se encargó de compartir el video que ya acumula más de 8 millones de reproducciones, quien nos relata que perdió a su padre, por lo que para homenajearlo decidió hacer colchas con las camisas que este usaba en vida, sorprendiendo a su hermano cuando le obsequió una de estas creaciones.

Así lo relata en la descripción del video: “Me tomó 2 años completar este carrete. No pude filmar la parte en la que el paquete llegó a mi casa en el cumpleaños de papá (por casualidad), el 8 de marzo de 2021, lo desempaqué y podía sentir emociones que nunca experimenté en toda mi vida”, inicia así su relato.

Y prosigue: “@purkalstreeshakti (la empresa encargada de convertir las camisas en colchas) hace el trabajo de Dios al darle a la gente más que una manta cálida. Me dieron las posesiones más preciadas de mi papá: sus camisas y las convirtieron en una reliquia familiar. Para mamá y para mí era un ritual elegir sus camisas según el color de sus pantalones. Literalmente, nos llamaba si estábamos fuera para preguntarnos las combinaciones correctas. Cuando íbamos a comprar, decía: ‘elige la camisa más cara porque quiero que me dure muchos años’, nunca entendí eso. Pero, creo que ahora puedo agradecerle. Nos durarán para siempre”.

Un consejo para no olvidar

Y se dirige a quienes la están leyendo: “Feliz día del padre a cada persona aquí que no tenga uno. Espero que sepas que él nunca se irá de tu lado. El objetivo de su existencia en tu vida fue prepararte para el día en que él no estará cerca de ti y, en ese momento, descubrirás tus puntos fuertes (…) siempre manteniéndonos cálidos, incluso desde el más allá”.

El video nos muestra el amor con que se llevó a cabo este proceso de confección, tomando cada camisa para darle una nueva forma, que no es sino un reflejo del gran afecto que tuvo por el hombre que hoy ya no se encuentra con ellas de forma física, no era una simple colcha, era una repleta de emociones.

Usuarios conmovidos

Conmovidos, miles de usuarios se agolparon a la caja de comentarios para exponer sus sentimientos tras enterarse de esta historia: “Esto es tan precioso”, “el video, esta historia, el pie de foto. Todo esto es amor”, “esto me hizo derretir”, “me alegro mucho de que podamos hacer esto para ti. Hace que nuestro trabajo sea aún más significativo para nosotros”, “esto es tan precioso, chicos, amo este video. Dios los bendiga”, “perdí a mi padre hace dos años y será una gran idea estar con él para siempre”.