Conocer a una potencial pareja es una moneda al aire, por lo que las experiencias pueden ser positivas o negativas, de estas últimas una mujer de los Estados Unidos tiene una historia que contar pues cuando tuvo una cita con un hombre este se negó a pagar la cena ¿la razón? Ella no aceptó intimar con el sujeto y su relato se hizo tendencia en redes sociales como TikTok.

Una velada que salió mal

La mujer, identificada como la usuaria @Alaska.Gurl, cuenta que un aspirante a pareja se portó de la peor manera cuando fue enviado a la friendzone. Todo sucedió cuando ambos fueron a cenar a Applebee’s Grill + Bar, la velada iba relativamente bien, hasta que este insinuó que después de la comida podrían ir a otro lugar para mantener relaciones sexuales, pero la mujer no accedió a tales pretensiones, tras lo cual se negó a pagar lo que nuestra protagonista consumió.

En las imágenes escuchamos que ella reclama: “¿De verdad me vas a hacer pagar?”, en eso, el camarero le entrega a cada uno dos boletas separadas y nos enteramos que el hombre pidió que estas se cobren por separado. La mujer lo vuelve a cuestionar por su decisión, pero este le dice: “¿Me vas a un poco de trasero?”, a lo que recibe un categórico “no”, seguidamente, le da su ticket por consumo (47.74 dólares) para que ella misma lo cancele.

No la quiere llevar a su casa

Pero, esto no acaba aquí, pues la tiktoker, indignada, le replica con: “Jódete”, mientras que el sujeto, bruscamente, responde: “¿Ves? Ese es tu problema. No quieres (tener relaciones sexuales)”.

Lejos de acabar la discusión, esta continúa, pues el sujeto, insistiendo en su vergonzosa actitud dice: “Oye ¿Cómo planeas volver a casa?”, ella lo vuelve a insultar, pero insistiendo que debe llevarla de regreso, pero este replica: “¿tienes gasolina? (dinero)”, “¡No!”, fue la respuesta que recibió.

Tras revelar que lo está grabando, la mujer se acerca al sujeto y dice: “Chicos, me está haciendo pagar mi comida porque no voy a tener sexo con él. Es una pena, Miren a este hombre. Nunca salgan con él. No le den su número. Solo corran”.

Opiniones divididas en TikTok

El video, hasta el momento, acumula más de 3 millones de reproducciones y, de acuerdo a lo que ha dejado entrever por The Post, ambos no serían posibles enamorados, sino más bien amantes en conflicto.

Miles de usuarios dejaron sus comentarios, la mayoría apoyando a Alaska.Gurl, aunque algunos no: “Los hombres no están obligados a pagar por tu comida. Te lo comiste, lo pagas. A menos que se haya ofrecido a pagarlo primero”, “¿Quién se cree que es, esperando que un extraño pague su comida y luego exija que la lleve a casa?”, “él no está bien, pero ella no es mejor”, “lo siento, pero, como hombre, cuando invitas a salir a una mujer, pagas. Tú eres el que se acercó a ella y la invitó a salir. Tiene sentido que pagues”, “si no puedes permitirte pagar la comida de una mujer, no puedes permitirte invitar a salir a una mujer. Punto”.