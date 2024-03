Mediante un video subido a TikTok que generó una gran cantidad de reacciones, la usuaria estadounidense Sarah (@sarsland) reveló cómo una amiga suya descubrió la infidelidad de su novio utilizando la aplicación de entrega de comida Postmates. Según la tiktoker, la persona en cuestión estaba ordenando comida para ella y su pareja cuando notó que la última dirección guardada en la aplicación no le resultaba familiar. Al investigar más a fondo, descubrió habían enviado comida a esa dirección recientemente, mientras ella estaba fuera de la ciudad.

Al confrontarlo, el novio intentó justificar el hecho diciendo que la dirección le pertenece a una amiga del trabajo y que habían ido a su casa para jugar videojuegos.

Sin embargo, la sospecha de la joven persistió en su mente, por lo que decidió hacer una visita sorpresa a la dirección desconocida.

Allí, una chica le confirmó que conocía a su pareja y confirmó que habían estado teniendo una aventura durante meses sin saber que él tenía novia.

“¿Alguien puede hablarme de algún momento en el que la intuición de una mujer alguna vez haya estado equivocada?”, preguntó Sarah, cuyo testimonio superó el millón y medio de reproducciones.

La reacción de los usuarios

En los comentarios del video, otros usuarios compartieron sus propias experiencias con parejas infieles y cómo la “intuición femenina” les ayudó a descubrir la verdad.

“Tuve un SUEÑO en el que mi ex me estaba engañando... terminó siendo cierto”; “Me enteré cuando me pidió que conectara su teléfono a Bluetooth y recientemente se conectó el ‘Audi de Erika’”; “Me enteré por Uber, le pidió uno a las 3 de la madrugada”; “El presentimiento NUNCA SE EQUIVOCA”, escribieron las personas.

De hecho, este no es el último caso de infidelidad que generó revuelo en las redes sociales. Días atrás, una mujer acudió a TikTok para dar a conocer que su esposo la estaba engañando. ¿Cómo lo supo? Resulta que la fémina descubrió que los mapas en la aplicación de ejercicio de su pareja mostraban un desvío en su ruta habitual. Para conocer más detalles de la historia, ingresa a este enlace.

