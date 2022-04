En Singapur, una mujer que siempre procura tener sendos cuidados al cruzar las pistas o andar por las vías, sufrió un accidente tras ser arrollada por un ciclista, causándole una importante lesión, y su historia no tardó nada para llegar a redes sociales como YouTube, donde su testimonio se hizo tendencia, dando mucho sobre qué hablar.

Un accidente aleccionador

Nuestra protagonista se llama Sally Ng, quien asegura que toma mucho cuidado al salir a las calles luego que su hija sufriera un accidente hace 8 años, cuando estaba contaba con 4, precisamente, atropellada por un ciclista, la cual quedó gravemente herida.

Relata que su esposo persiguió al sujeto que salía del bloque de viviendas, pero no le pudo alcanzar: “Ella lloró mucho el día que sucedió y se sintió traumatizada”, explica Sally.

Un intrépido ciclista

Aquel incidente fue una lección que desde entonces toda la familia toma en cuenta a la hora de salir a la calle. Pero, hace tres semanas estos cuidados no tuvieron el mismo efecto cuando la señora Ng salía del condominio Prive, ubicado en el barrio de Punggol; se dirigía hacia el sendero para correr en horas de la noche.

De pronto, sin previo aviso, aparece un ciclista que termina tirándola al suelo. En declaraciones para Today comentó: “Me golpeé la cabeza y el impacto fue tan grande que, en realidad, me desmayé. Escuché un gran estallido, creo que fue de mi cabeza (al golpear contra el suelo)”.

Pensando lo peor

Su sorpresa fue mayor tras recuperar la conciencia, pues se percató que no podía mover el cuerpo debajo del cuello. Temía que el impacto, más la caída, hubiesen afectado la médula espinal, algo grave, pues correría el riesgo de perder la movilidad.

“Estaba muy asustada en ese momento. Pensé que podría quedar paralizada permanentemente del cuello hacia abajo, incapaz de mover mi cuerpo en absoluto. Y sé que este trauma y dolor vivirán conmigo por el resto de mi vida”, comentó mientras sollozaba.

El hecho tuvo lugar el pasado 21 de marzo y al promediar las 5:40 pm la Fuerza de Defensa Civil de Singapur fue alertada del incidente, por lo que, tras llegar al lugar del accidente, Sally Ng fue trasladada al hospital General de Sengkang.

“Cuando, finalmente, abrí los ojos, estaba completamente conmocionada. Luego escuché al ciclista preguntarme si estaba bien y si necesitaba ayuda. Dije ‘sí’ porque no podía moverme y estaba con dolor (…) Recuerdo que luego me pregunto: ‘¿Por qué no me evitó cuando salía por la puerta lateral?’”, recuerda la mujer.

El ciclista arrogante que no se disculpó

Tras esto, Sally decidió publicar una grabación sobre lo sucedido, para luego ser publicado en un grupo de redes sociales, Roads Sg, el cual no tuvo otra intención que generar conciencia sobre lo importante que es la seguridad vial, además de instar a los ciclistas a ser más cuidados al momento de circular por las vías públicas.

En la publicación, Sally Ng asegura que el ciclista que la atropelló, en ningún momento, se disculpó con ella, de hecho, asegura que se portó “grosero y arrogante”. También revela que este no reconoció que la golpeó, sino, todo lo contrario, la culpa por no ceder cuando este pasaba con la bicicleta.

El video, hasta el momento, ha obtenido cifras que superan las 105 mil reproducciones; sin embargo, Sally Ng ha recibido cierto bullying cibernético, pues no pocos trolls no solo han hecho bromas sobre su accidente, otros la culpan por lo sucedido, pero ella hace caso omiso.

No tomará represalias legales

Finalmente, nuestra protagonista asegura que no pedirá ningún tipo de compensación, ya sea por gastos médicos, ni tampoco acciones legales en contra del sujeto, pero sí desea que los usuarios de las redes sociales hagan presión contra el sujeto.

“Sé que desde el incidente se hizo viral, el sujeto debe estar sintiendo estrés público, o tal vez de su familia. No quiero presionarlo más, solo quiero mencionar esto para que otros ciclistas tengan más cuidado. Quiero que sepa que no debería andar tan rápido y que no debió estar a la defensiva momento. También debería disculparse”, sentenció a Today.