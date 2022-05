En la sociedad actual, el acoso ha encontrado diversas formas, sobre todo en tiempos de Internet y plataformas digitales, tal y como fue la historia de una mujer de los Estados Unidos, quien fue víctima de la extorsión de un sujeto con unas fotos desnudas que ella le envió hace 12 años, relato que se convirtió en tendencia de redes sociales como TikTok.

Una actitud desagradable

Nuestra protagonista es la usuaria Taylor Bowen, quien compartió su experiencia el pasado 28 de abril en un video que recolectó más de 1.3 millones de reproducciones, donde ella relata: “Entonces, este hombre al que le envié desnudos hace 12 años intentó convertirme en víctima de extorsión, pero tiene a la perra equivocada”, inicia de esta manera.

“Este hombre tiene una prometida y un bebé en su foto de perfil. Me envía un mensaje y dice: ‘Oh, solo me estaba divirtiendo mirando los desnudos que me enviaste hace años”, prosigue.

Foto que no fueron borradas

Ella destaca que cuando le envió las fotos al sujeto contaba con 19 años, pero asegura que le pidió que las borrara, pero al darse cuenta que no lo hizo, se lo recriminó: “Yo estaba como: ‘¿Por qué todavía los tienes? Estás en una relación completa y tienes una familia’, me dijo: ‘Oh, tengo un archivo en mi computadora donde guardo cosas de mujeres’, y me envió las fotos”.

De hecho, el sujeto siguió una conducta inapropiada pese a los reclamos de la tiktoker: “Tienes que enviarme fotos de tu cuerpo actual o publicaré estos desnudos”, revela que le dijo el tipo.

Ella confiesa lo que sintió al recibir esta amenaza: “Estaba como el infierno, no, no vas recibir una mierda de mí”, pero ella no se quedó tranquila, pues confesó que optó por elegir la “violencia”.

Lidiando con un acosador

En un video de actualización, Taylor relató cómo es que lidió con este problema: “Sé que nunca le habría enviado desnudos a este hombre sin recibir algo a cambio. Ha tenido el mismo correo electrónico durante, probablemente, 14 años. Entro en el correo electrónico y he aquí que hay una foto de él. Ahora, él era más inteligente que yo cuando tenía 19 años y no tenía su rostro en la foto”.

Ante esto, la tiktoker comenta cómo enfrentó al sujeto: “Le dije: ‘Señor, usted no quiere ir allí conmigo. Explotaré tu mierda por todas partes y le enviaré todos mensajes a tu prometida. Sin mencionar que también enviaré estos mensajes a cada chica con la que hayas salido y que, posiblemente, esté en ese archivo en tu computadora que tiene desnudos de mujeres”.

Pero, esto pareció no amedrentar al sujeto, pues su respuesta fue una nueva amenaza: que publicará sus fotos desnudas en 2 minutos, a menos que le envíe unas nuevas mostrando su cuerpo actual, pero el acosador no contó con algo.

“Poco sabía él, mientras tanto, lo estaba incitando. Estaba editando la foto del pene, la envié a la fecha del día actual y se la envié a su prometida (…) entonces, me bloqueó y nunca publicó mis desnudos”, sentenció Taylor Bowen.