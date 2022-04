Las relaciones amorosas son muy complejas, por lo que es importante saber conservarlas como cultivarlas en el tiempo, pero siempre hay fantasmas que rondan en el aire; una de estas es la infidelidad. Por ello, una mujer de los Estados Unidos se ha vuelto tendencia en redes sociales como TikTok por mostrar su secreto para “predecir” si su pareja le será infiel, historia que ha dado mucho de qué hablar entre los usuarios.

Personas evitativas y ansiosas

Nuestra protagonista se llama Kate (@restoringrelationships), y su video data del pasado 10 de abril, la cual cuenta con casi 920 mil reproducciones y en cuya descripción se lee: “La curación de los apegos ansiosos es expresar + obtener apoyo (que es muy diferente a la triangulación) y para los evasivos es inclinarse hacia la conexión”.

En el video, explica lo siguiente: “Para mantenerlo simple, hablaremos de una persona evitativa y ansiosa en las relaciones entre ambos. El concepto más importante del que muchos de ustedes habrán oído hablar se llama triangulación”.

En el video, vemos a la mujer dibujando dos puntos, uno representa la ansiedad y el otro la evitación: “En una relación hay un vínculo aquí. Ahora, cuando este vínculo se vuelve inestable o se pone estrés en el vínculo, es cuando surgen las respuestas de estrés de evitación y ansiedad”, explicó.

La aparición de los “terceros”

Afirmó que las personas con apego evitativo evaden la vulnerabilidad y los problemas. Por ello, mientras dibuja un punto adicional, añade: “Así que traen a un tercero. También pensar en los estilos de apego evitativo como externalizadores”.

Este tipo de personas, asevera, tienden a recurrir a un tercero cuando hay problemas en la relación: “Este tercero satisface sus necesidades emocionales. Podría ser trabajo, podría ser otra persona, literalmente, podría ser alcohol, cosas externas. Porque para hacer que este enlace sea estable, hacer sonar un triángulo es la forma más estable de todas”.

Los ansiosos

Seguidamente, Kate dibuja dos líneas que conectan los tres puntos: “Los ansiosos, por otro lado, tienden a internalizarse, por lo que cuando están estresando la relación, por lo general, se acercan y es muy estresante para la relación”.

Asimismo, reveló que las personas con apego ansioso que no consiguen satisfacción con la relación y sus necesidades: “Así que esto surge como problemas de trastornos alimentarios, o depresión, ansiedad. Internalizan que sus necesidades emocionales no se satisfacen”.

Finalmente, Kate concluye que, si tu pareja sale de la relación para satisfacer sus necesidades, es una señal, una advertencia que podría terminar cometiendo infidelidad.

Usuarios se sienten identificados

De inmediato, los usuarios no dejaron pasar las ocasiones para dejar sus comentarios, los cuales fueron rescatados por el portal Newsweek: “En mi opinión, el apego evasivo siempre puede hacer trampa porque nunca creo que se apeguen completamente a nadie”, “las verdaderas razones por las que los evasivos engañan: para reducir la intimidad con la pareja actual. No es para satisfacer sus necesidades; sienten que nadie puede satisfacerlos. La nueva relación es de bajo riesgo, no se requiere vulnerabilidad”, “así que todo se reduce a la comunicación”, “literalmente, acabas de describir mi relación. Mi novio bebe todo el tiempo y quiere huir de los problemas, pero yo quiero discutirlos y resolverlos”, “expliqué mi matrimonio al 100%. Soy evasiva y mi esposo está ansioso”.