Sukhmin Garcha es una mujer de Canadá quien decidió romper los moldes y atreverse a hacer algo que no está muy difundido entre las mujeres: ser ella quien le pide matrimonio a su novio. El emotivo momento fue compartido en TikTok, donde el video no tardó en convertirse en tendencia, pero su historia no termina aquí, pues, así como recibió felicitaciones, su historia también acumuló un sinnúmero de comentarios que la denigraban y hostigaban en esta red social por ser quien tomó la iniciativa para dar el siguiente paso en su relación.

Una emotiva proposición

Nuestra protagonista tiene 27 años y fue ella quien preparó una pedida de mano para el recuerdo cuando ella le hizo la gran pregunta a Shiraz Brar, su pareja, él aceptó y fijaron la fecha de su boda para julio de 2023.

Teniendo al mar como fondo, Sukhmin lleva un vestido de tonalidad azul, se arrodilla, espera a que él se dé la vuelta y cuando lo hace le muestra al hombre de su vida una cajita oscura que dentro guarda el anillo de compromiso, él lo recibe y, de inmediato, coloca el aro en el dedo anular del que será su futuro esposo. La romántica escena acaba con un tierno abrazo de ambos.

El video fue compartido el pasado 3 de octubre y, hasta el momento, viene acumulando más de 1.5 millones de reproducciones y cuando Caters News Agency se contactó con la tiktoker no dudó en expresar su emoción como felicidad: “siempre estuve abierta a proponerlo. Estaba bastante nerviosa al principio. Quería encontrar el momento adecuado para hacerlo”.

Inmerecido bullying en TikTok

Asimismo, destacó que han recibido el completo apoyo de sus amigos y familiares, pero, para su sorpresa recibió intenso bullying cibernético, pero para su sorpresa este vino, principalmente, de mujeres.

“Recibí muchos comentarios negativos. Muchos de estos fueron cosas como: ‘preferiría morir’ o ‘ella no tiene respeto por sí misma’, también ‘él no parece feliz’ y la lista continúa. Gran parte del odio provino de mujeres, lo cual fue muy sorprenderte. Fue interesante ver cómo los hombres apoyaban a las mujeres que proponían matrimonio”, expresó sorprendida.

Sukhmin, lejos de hacer caso a los comentarios negativos, quiere alentar a otras chicas a que se animen a ser ellas quienes propongan matrimonio a sus parejas: “honestamente, diría que simplemente lo hagan. Si ambos están en el mismo nivel de inversión en la relación, es una obviedad”, destacó a Caters.

E insiste: “el hecho de que muchas no lo hicieran no significa que esté mal. Estos solo son roles de género obsoletos hechos por la sociedad. Somos una nueva generación y, definitivamente, podemos construir una nueva sociedad donde los roles de género no existan”.

Quiere romper las normas

Ella aseguró que, previamente, la pareja decidió comprometerse hace meses. De hecho, en los comentarios del video, Brar se mostró orgulloso por esto: “consíguete una mujer fuerte que sepa romper barreras”, escribió.

Y finalizó con un contundente mensaje a quienes la critican en TikTok: “realmente, creo que debemos romper estas normas y vivir la vida en todo su potencial. En un mundo donde hay tanta negatividad, deberíamos optar por difundir la bondad y el amor”, sentenció a Caters.