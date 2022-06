Lamentablemente, niños, adolescentes y adultos con discapacidad integran uno de los grupos más marginados de la sociedad, según indica el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, más conocido como Unicef. Y esto lo vemos reflejado en las redes sociales cuando encontramos situaciones en las que se vulneran sus derechos.

Frente a esta problemática, existen personas de buen corazón que luchan contra la exclusión. Una de ellas es Angela Hines, fundadora de “Aim to Inspire”, una organización sin fines de lucro que ayuda a los jóvenes con habilidades diferentes a encontrar oportunidades laborales y ganar independencia.

Esta vez, Angela decidió organizar un evento que rápidamente se viralizó en Facebook. Según comentó, el estudiante Devan Mulder, quien tiene parálisis cerebral y deterioro cognitivo, le sugirió que realizara un baile de graduación para él y otros alumnos con discapacidades.

Al principio, la también educadora no dudó en aceptó la idea, pero luego reflexionó sobre el impacto social que generaría la ceremonia, detalló WOODTV. “Muchos adultos jóvenes no han ido a un baile de graduación cuando tienen una discapacidad porque no se sienten cómodos estando rodeados de otras personas porque sienten que no encajan. Este baile de graduación para necesidades especiales es algo creado solo para ellos”, explicó Hines.

Una noche para recordar

Afortunadamente, Angela Hines pudo realizar la fiesta gracias al apoyo de varias empresas. El evento recibió el nombre de “A Prom for Me” (en español Un baile de graduación para mí) se desarrolló el pasado sábado 11 de junio en Grand Rapids, ciudad y sede del condado de Kent en el estado estadounidense de Míchigan.

Asimismo, Mulder, junto con otros estudiantes, contribuyeron mucho en la organización de la ceremonia: desde elegir la comida hasta seleccionar la lista de canciones. “No es mucho lo que pueden hacer las personas cuando tienen una discapacidad, a veces pueden ser excluidas”, expresó el muchacho de 22 años.

Síguenos en nuestras redes sociales: