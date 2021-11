Las personas que se aman pueden formar una relación sana y disfrutar cada momento juntos, pero si te persigue alguien se podría catalogar como acoso u hostigamiento. Un claro ejemplo es el caso de una mujer asiática que no pudo soportar la situación y le suplicó de rodillas a un hombre que renuncie a perseguirla. Su pedido lleno de impotencia se convirtió en viral y desató miles de reacciones de quienes se solidarizaron con ella.

Durante los últimos 5 años, el sujeto se obsesionó por la joven. Pese a que la mujer lo rechazó en varias oportunidades y siempre le manifestó que no deseaba establecer un vínculo sentimental, el muchacho no se rindió y no tomó en serio sus palabras, según precisó ET Today.

En ese sentido, el hombre nuevamente volvió a confesar su amor, lo que provocó el colapso emocional de la chica. Las imágenes muestran a la mujer arrodillándose en plena calle de Anhui, una provincia del este de China, con las manos juntas y suplicando para que la dejara ir. “Déjame ir, por favor”, exclama la joven.

Critican comportamiento del hombre

Las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales. Muchos cibernautas cuestionaron la actitud del hombre y aseguraron que solo causaba problemas en la vida de la mujer.

“Este hombre ha sido rechazado por las mujeres durante 5 años. ¿Por qué todavía está enredado de esta manera? La gente definitivamente no quiere estar con él”, “este chico es muy peligroso”, “el amor es una cuestión de dos personas. Es su libertad para agradarse a uno mismo, pero no debería ser un problema para la vida de los demás, ¿verdad?”; fueron algunos de los comentarios.

Solidaridad con la mujer

Varias jóvenes mandaron mensajes de apoyo a la chica. Incluso, algunas de ellas confesaron que también se han sentido acosadas. A pesar de los avances, las mujeres continúan enfrentando dificultades en la sociedad.