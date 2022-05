Una mujer de los Estados Unidos se hizo tendencia en TikTok por contar una preocupante historia, la cual tiene como protagonista a su hijo, quien asegura que recuerda una vida pasada y, no solo eso, sino que murió en el desierto, lo cual generó un intenso debate entre los usuarios de esta red social.

Un niño que impresiona a sus padres

La progenitora del pequeño es Kelsey Pomeroy, quien narró lo siguiente: “Mi esposo y yo compartimos esa mirada, como, ‘bien ¿de qué está hablando este niño?’ (…) veo los programas que él ve, leo los libros que lee y nada de lo que hace habla sobre este ciclo de vida a muerte”, dijo a FOX 8.

Y es que el pequeño Theo, desde que comenzó a hablar, ha sorprendido a sus padres con las cosas que dice, al punto que muchas veces sus padres creen que hace sus “bromas” como si se tratara de un “viejito”.

“Se pone muy filosófico, como, ‘si eres un tipo malo ¿Jesús vive en tu corazón?’”, comentó Sam Pomeroy al mismo medio de comunicación. Pero, esto no sería todos, pues los padres aseguran que el menor, de vez en cuando, habla acerca de su “otra mamá y papá”.

Recuerdos de una vida pasada

¿A qué se refieren con esto? Los papás de Theo revelan que cuando tenía 2 años el pequeño estaba en el asiento del auto cuando, sin previo aviso, sin estímulo alguno, comenzó a hablar sobre la arena de un desierto.

“‘Estaba explorando en el desierto y tenía un mapa y estaba buscando agua, pero cuando encontré el agua y me hundí y luego volví a ser un niño’, pensé que él se tiró el agua y se ahogó. Pero, ni siquiera sabe lo que es ahogarse. Estábamos muy confundidos y él dice: ‘no, me hundí en la arena’”.

La afirmación que estuvo en el desierto desconcertó a Kelsey y Sam, pues aseguran que el pequeño nunca estuvo en lugar parecido. Para hacer aún más extraño el asunto, la madre asegura que su hijo está empecinado en usar botas de goma cada vez que va a la playa.

“Tuve que hacer un pedido especial y enviar botas de lluvia al océano (…) desde que era un bebé ha estado obsesionado con los mapas. Eso es todo lo que quiere, jugar con los mapas. Está dibujando mapas todo el tiempo”.

Theo no sabe qué es la reencarnación

La pareja comenta que son un hogar de confesión cristiana, razón por la cual aseguran que no han tocado el tema de la reencarnación, al punto que no han expuesto a sus hijos a libros, películas o música que aborde esta temática.

Por esta razón, y porque le pareció divertido como extraño es que, en su momento, publicó un video en TikTok narrando su historia; sin embargo, jamás espero que su video se hiciera viral al acumular, hasta el momento, más de 8 millones de reproducciones.

“Encontrar la verdad de su historia y si realmente está recordando una vida, eso no es muy importante para nosotros. Quiero decir, creemos en lo sobrenatural aquí en la tierra y en el cielo y, simplemente, no lo sabemos todo, entonces ¿Quién soy yo para decir qué es y qué no es cierto?”, sentenció.