La romántica historia, ahora viral, entre Allana Luk (@allanalukeyxx) y Jeff Winn ya desató polémica en las redes sociales. La joven estaba en busca de una pareja cuando, de pronto, encontró a Jeff Winn, un millonario con 56 años, en la famosa aplicación de citas, Tinder. Desde entonces, son inseparables y, a pesar de las críticas, continúan felices.

Todo comenzó en octubre de 2020. Tras ingresar a Tinder, Allana decidió “aumentar el rango de edad en mi Tinder porque estaba harta de los chicos inmaduros. Así que lo configuré para personas de 25 a 60 años”.

Al día siguiente, la agente de viaje conoció a Jeff. “Su perfil me hizo detenerme ya que su foto era de él parado afuera de la casa. Su biografía decía que acababa de terminar de restaurarla, así que pensé que sería una buena historia para contar, incluso si lo nuestro no funcionaba”, agregó la muchacha de 23 años.

Le resta importancia a la diferencia de edad

Luego de intercambiar algunos mensajes, Allana y Jeff acordaron verse por primera vez. Una semana después volaron a la ciudad española de Marbella para festejar el cumpleaños de ella y el hombre le regaló pendientes de diamantes.

Sin pensarlo dos, Winn aprovechó el momento y se declaró. “Me dijo que me amaba en Marbella y se lo dije como si lo supiera. No hay juegos con un hombre mayor. No ocultan cómo se sienten. Dormimos juntos por primera vez en vacaciones. Su edad ciertamente no marcó la diferencia”, recordó Luk.

Lujosa estilo de vida

La pareja de Reino Unido regresó de España y el acaudalado empresario le planteó vivir juntos en su mansión. Según detalló The Mirror, Allana aceptó y nunca más se separaron. “No soy de una familia adinerada y crecí en una casa de ayuntamiento, por lo que estar en un castillo sigue siendo un shock”, sostuvo.

En ese sentido, Jeff comenzó a engreírla con un Audi TT, bolsos de diseñador y vacaciones en destinos paradisíacos. Por si fuera poco, el dueño de un bufete de abogados le propuso matrimonio a Allana con una bengala de solitario de 3,4 quilates. “Insisto con el acuerdo prenupcial, pero él no cree que sea necesario. Yo quiero que tenga tranquilidad”, señala la novia.

Lucha contra las críticas

Allana Luk confesó que siempre “dicen que podría ser mi padre y me acusan de estar con él por su fortuna”. Sin embargo, la británica reiteró que “seguiría estando con Jeff aunque perdiera la casa y se declarara en bancarrota”.

“A veces tenemos amigos para cenar durante la semana o simplemente pasamos el rato y vemos la televisión. Puede parecer que estoy con Jeff por cosas materialistas, pero cuando nos ven en persona, pueden ver que somos muy naturales”, indicó una enamorada Luk.

