Estamos a pocos días que en todo el mundo occidental se celebre el Día de San Valentín, por lo que millones de parejas están haciendo preparativos para pasarlo genial al lado de sus medias naranjas. Sin embargo, algunos piensan que los animales también necesitan amor este 14 de febrero, tal como sucede con la historia de una mujer de Texas, Estados Unidos, quien está buscando compañera amorosa para su burro, cuyo relato no tardó en hacerse tendencia en diversas redes sociales.

Linda Montgomery no tuvo mejor idea que bautizar a su burro con el original nombre de “Burro” (Donkey en inglés) y ambos residen en Gardendale, donde confiesa que su mascota se encuentra triste tras la muerte su antigua compañera, una oveja.

A medios como CBS, Linda refirió: “Creo que tiene mucho para dar y haría hermosos bebés. Cuando adquirimos a Donkey, vino con una oveja”, así como asegurar que lo compró en una tienda local de alimentos, donde tuvo que llevarse también a “Sheep” (oveja).

“Esos dos estaban juntos todo el tiempo, solo porque el burro es muy pequeño y ella era de su tamaño, así que eran amigos (…) Estuvieron juntos durante varios años y él se puso muy triste (cuando murió Sheep). Decidí ver si podíamos encontrarle una Jenny, una mujer para ver si podíamos conseguirle un amigo”, expresó.

Su necesidad por evitar la soledad de Donkey llega a tal punto que está dispuesta a recibir a un burro del que ya no puedan hacerse cargo: “Si tienes un burro y no puedes alimentarlo, no te avergüences ni nada, nos gustaría tenerlo y lo recogeremos también”.

Linda explicó el por qué su burro sería una pareja ideal para otra de su especie: “Es un amor. Es todo un personaje, no se da cuenta que es un burro en miniatura y los caballos lo molestan. Él les muerde las rótulas y se defiende a sí mismo. Es gracioso”.

Los burros miniatura son una raza de asno oriunda de zonas como el Mediterráneo. (Foto: qcosas.com)

Asimismo, Montgomery aseguró que ella tiene mucho amor por los animales, por lo que asegura no solo un buen cuidado con Donkey, también para su acompañante: “Nos alegra el corazón saber que podemos ayudar a alguien quitándole su animal y no tienen que dárselo a la sociedad protectora de animales o hacer que el departamento del alguacil venga a recogerlo”.

En la actualidad, Linda y su familia se encargan del cuidado de Donkey, además de un toro y tres caballos: “Conoces a estos chicos (refiriéndose a los animales) cuando salimos del trabajo y esas cosas y si tuvimos un día difícil salimos con estos muchachos y, realmente, te calman”.