Una historia romántica está dando la hora en redes sociales. Tras recibir un balazo en la nuca, Nahuel Pedemonte estuvo luchando por su vida. Afortunadamente, consiguió recuperarse y un año después le propuso casamiento a Lourdes Dahiana, quien nunca se despegó de su lado, de una manera muy original.

Luego de sufrir un brutal ataque en la Ciudad de Corriente (Argentina), Nahuel Pedemonte, de 23 años, ocupó, durante cinco meses y medio, una cama de terapia intensiva del Hospital Escuela José Francisco de San Martín. Al lograr una recuperación milagrosa, el muchacho decidió comenzar con el pie derecho el 2022.

Propuso casamiento a su novia en una caja de milanesas

De una forma muy particular, Nahuel Pedemonte le pidió casamiento a su amada Lourdes, quien se mantuvo firme a su lado apoyándolo en toda la rehabilitación. “Encargué una milanesa a la napolitana con papas en la rotisería y pedí que escribieran una notita: ‘¿Te querés casar conmigo?’”, contó.

Después de recibir la ‘sorpresa’, Lourdes Dahiana, de 22 años, no lo podía creer e inmediatamente Nahuel le mostró el anillo. La conmovedora escena quedó registrada en todos los rincones de Internet.

“Fue un momento muy lindo. Estuvimos tomando tereré, dormimos la siesta, nos despertamos, conversamos un rato y llegó la hora. Yo tenía todo planeado, pero igualmente estaba súper nervioso”, relató Pedemonte al portal Todo Noticias.

Nahuel Pedemonte estuvo todo el año pasado luchando por su vida.Luego de varias internaciones, su recuperación fue milagrosa. Lourdes nunca se despegó de su lado, y él decidió que en 2022 debían empezar juntos una nueva etapa.

¿Te querés casar conmigo?



La historia de amor entre Nahuel y Lourdes

Lourdes y Nahuel se conocieron en tiempo de la pandemia. “La conocí por amigos que teníamos en común, pero nunca pensé que me iba a dar bola. La veía re linda, casi inalcanzable”, confesó. Luego de intercambiar reacciones en Instagram, ambos dieron el siguiente paso e iniciaron una relación sentimental. “Fue un pilar importantísimo para mí. No me va a alcanzar la vida para agradecerle”, precisó Pedemonte.