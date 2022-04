Cuando somos niños, el contar con personas cercanas que nos acompañen durante los momentos importantes cuando vamos descubriendo quienes somos es vital; tal y como sucedió con la siguiente historia que tuvo lugar en los Estados Unidos, cuando un muchacho ayudó a su hermana a aprender a manejar bicicleta, video que no tardó nada para convertirse en tendencia de redes sociales como Instagram.

La cinta fue captada por Brooke Wilcox, madre de tres pequeños, quien un día miró por la ventana y notó el tierno momento en las afueras de su hogar en Hooper, Utah, por lo que decidió coger su teléfono celular para captar el momento, el cual fue compartido, inicialmente, en su cuenta personal de la mencionada plataforma virtual donde, hasta el momento, viene acumulando más de 1 millón de reproducciones.

La cinta nos muestra a Max, de 8 años, ayudando a Swayze, de 4, a mantener el equilibrio estando sentada sobre la bicicleta. Este la guía, hasta que en determinado momento la empuja y la suelta para que ella pueda conducir por su propia cuenta.

A Good Morning America, Brooke expresó: “Acabábamos de entrar y pensé que habían bajado para ir a jugar. Miré por ventana y dije: ‘¡Dios mío, Steve, ven a ver esto! (…) era la forma en que él le estaba enseñando. La estaba empujando hacia la hierba para que pudiera intentar pedalear antes de volcarse ¡Lo cual es genial! No pensé en eso, solo estaba tratando de abrazarla todo el tiempo y, realmente, se dio cuenta por la forma en que él le estaba enseñando”.

Wilcox reveló que Max se ha mostrado más que contento de ayudar a su hermana: “Él estaba tan emocionado, incluso probablemente más emocionado que ella, que era la que estaba aprendiendo. Fue algo divertido de ver. ‘Él es tan feliz, tan tranquilo y se preocupa por todos los demás antes que por sí mismo”.

Tras convertirse en un éxito viral de Instagram, miles de comentarios se hicieron presentes: “¡Qué gran hermano mayor! Sabes que estás haciendo las cosas bien cuando vez este tipo de cosas y no les pediste que lo hicieran”, “verlo salir al calor y querer verla triunfar, no ves eso. Eso no es típico, como algo típico que un hermano estaría haciendo por su hermana pequeña”.