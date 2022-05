Para millones de mujeres alrededor del mundo, llegar al altar es uno de los momentos más importantes de sus vidas, como lo fue para Kristie Mihelich, de los Estados Unidos, pero nunca pensó que en la historia de su boda el protagonista sería su hijo de 2 años, quien no solo se robó el show, también se convirtió en tendencia de diversas redes sociales como Instagram.

Una tierna reacción

El hecho tuvo lugar en Troy, Michigan, donde Kristie se estaba preparando para darle el “sí, acepto” a Bobby Mihelich en el Conservatorio de West Bloomfield cuando, de pronto, Pierson, el pequeño de 2 años, le quitó el protagonismo a la pareja.

¿Qué sucedió? Una vez que el menor notó que su madre aparecía al final del pasillo, este dio un gran grito para llamar la atención de su progenitora para, rápidamente, echar una frenética carrera para ir hacia ella, la cual lo recibe con una enorme sonrisa en el rostro y con los brazos abiertos.

El momento enterneció a todos los asistentes y el fotógrafo que había contratado la pareja, quien no dejó pasar la ocasión para inmortalizar esta conmovedora muestra de amor entre madre e hijo.

Una vez que el video se hiciera viral en redes sociales, Kristie declaró sobre esto a “Good Morning America”: “Ambos me vieron en el pasillo y se quedaron boquiabierto y él dijo: ‘¿Eh?’, como si dijera: ‘¡Hola, mamá!’ y sacudió ambas manos vigorosamente y luego, simplemente, se lanzó hacia mí. Era la cosa más dulce. Pensé que se quedaría allí y me esperaría, pero no, estaba corriendo hacia su mami”.

Un viral inesperado

El video fue compartido en Instagram a finales de abril recolectando miles de reproducciones y la mamá de Pierson está sumamente contenta con el éxito viral que ha obtenido: “Cuando más se comparte, más feliz soy porque necesitamos cosas felices en la vida en este momento”.

Kristie, madre de Pierson, asegura que su boda, junto con la alegría de reafirmar votos con su esposo, fue perfecta gracias al hermoso gesto de su hijo de 2 años. (Foto: k2_0111/Instagram)

A “Good Morning America”, la madre de ‘Piercy’ asegura que nunca planearon esta reacción del pequeño: “Siempre estuvimos planeando tener a Pierson como portador del anillo, porque es un pequeño artista extrovertido, carismático, natural y pensamos que este sería el papel perfecto para él. La noche anterior, en la cena de ensayo, realmente, no iba de esa manera. Solo quería correr por el lugar y ser solo un niño de dos años”.

“Fue como un sueño hecho realidad. Quiero decir, no podría haber pintado un cuadro mejor para un día perfecto. Y, literalmente, era como una película. Estaba tan feliz que no podía contenerse. Simplemente, corrió por el pasillo hacia mí y, sinceramente, nunca había sentido un momento más dulce en toda mi vida. Y nunca olvidaré ese momento”, agregó.

Pierson, “excéntrico y carismático”

De hecho, Kristie también comentó que luego del momento viral, Pierson siguió siendo un gran animador en la boda de sus padres: “Después de cenar y, como decía, es como un pequeño artista. Cenó y se dirigió directamente a la pista de baile y no salió de la pista pues estuvo bailando hasta la medianoche”.

Ante esto, la madre de Pierson reveló a “Good Morning America” que están preparando la fiesta de 3 años del pequeño que será la siguiente semana: “En 2019, nació el día del Derby. Así que este sábado también es el Día del Derby, así que lo vamos a celebrar. Su cumpleaños es mañana, pero vamos a celebrar el Día del Derby y nos disfrazaremos y vendrá un montón de gente. Estamos haciendo los tocados y los vestidos y vamos a celebrar su cumpleaños”, sentenció.