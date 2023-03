Hope Schwing es una prueba viviente que ser hermosa y atractiva no te garantiza el éxito en temas del corazón ¿por qué? Pues la muchacha se ha vuelto viral al narrar su increíble historia en la que asegura que no puede conseguir citas porque los hombres no se atreven a acercarse a ella debido a su extrema belleza que los intimida a dar el siguiente paso.

La joven oriunda de California, Estados Unidos, expuso en TikTok sus pesares del amor: “ser increíblemente sexy es, honestamente, una maldición... nadie habla de lo difícil que es ser, literalmente, tan sexy que no puedes conseguir un novio porque todos los hombres están extremadamente asustados e intimidados por ti”, dijo la chica de 24 años en el video que suma más de 3.7 millones de vistas.

Ante esta “difícil” realidad, Hope no ha dudado ni un solo segundo en autoproclamarse una mujer “crónicamente soltera”: “nunca he estado en una relación seria, excepto por cosas del tipo ‘amor de cachorro’ en los primeros años de la secundaria que no duraron más de un mes”, dijo a Jam Press.

Pero, aquí no acaba la cosa, pues la tiktoker, quien hace uso recurrente del humor, fue clara al afirmar que todo esto fue para divertirse, que no lo dijo en serio: “el video dice que soy ‘demasiado intimidante y sexy’, en realidad no lo digo en serio, simplemente, noto una tendencia entre las mujeres que dicen estas cosas para explicar por qué están solteras”, agregó.

De hecho, todo comenzó cuando notó a una serie de personalidades de redes sociales que no paraban de decir que la vida los estaba castigando por ser “demasiado hermosos”, que no podían conseguir citas, mucho menos parejas estables.

Pero, pese a que el video viral tiene un claro tono humorístico, hay no pocos quienes se lo han tomado a pecho: “la forma en que dijiste esto fue una sátira, pero no como si sintiera que esto es cierto para mí”, “esto no es una sátira, es identificable. Tienes toda la razón”, “es una bendición y una maldición”, “convencerme a mí mismo es por eso que estoy soltero”.

Pero, Hope respondió a quienes tomaron su publicación en serio: “pensé que era bastante obvio que era una sátira y que yo era existencial y dramática, pero, claramente, eso no se transmitió”.

Y se reafirmó en el espíritu de su publicación: “es una forma más poderosa, posiblemente falsa, de promocionarnos y restar importancia a la soltería crónica. Personalmente, me dijeron y escuché a mujeres dar la razón de que están solteras porque ‘el chico quiere ser el único’ o ‘soy demasiado sexy, lo estoy intimidando y asustando’, son cosas graciosas”.

Pero, contrario a lo que se podría pensar sobre Hope, ella se siente cómoda estando sola, al menos de momento: “como he sido independiente toda mi vida, estoy acostumbrada a estar soltera. No tengo mucha experiencia en citas porque, realmente, no tengo la urgencia de tener citas. Soy una chica ocupada y creo que cuando llegue el momento de tener una cita vendrás a mí. No creo que sea yo quien lo persiga”, sentenció.