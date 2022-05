Hay videos que tocan el alma por la historia que hay detrás de ello y este es uno de ellos. Un novio pudo cumplir su sueño de compartir una hermosa pieza de baile con su madre, quien padece de Esclerosis lateral amiotrófica, con ayuda de sus hermanos. El emotivo video fue subido a Instagram a puertas del Día de la madre.

Su nombre es Zak Poirier y nunca olvidará su boda, más allá de los preparativos, promesas que le dijo a su esposa y cómo estuvo vestido para esa ocasión, sino porque pudo compartir un baile especial con su madre en el día más significativo en su vida.

Kathy, madre de Zak, padece de Esclerosis lateral amiotrófica, mejor conocido con ELA, una enfermedad que afecta a las neuronas en el cerebro y le impide caminar. Bailar con su hijo era prácticamente imposible, pero se pudo lograr.

Con ayuda de sus hermanos, el novio logró compartir un baile con su madre, quien no paró de derramar lágrimas al estar presente en la boda y, además, cumplirle el sueño a su hijo, según se observa en el video publicado por USA Today.

“A mi mamá le diagnosticaron ELA poco antes de graduarme de la facultad de derecho. Desde entonces, la he visto luchar valientemente contra su diagnóstico y desafiar las probabilidades en su contra. A pesar de no poder valerse por sí misma, mi mamá y yo compartimos un baile en mi boda. Ella me inspira todos los días a ser humilde, amable y desinteresada. Te amo, mamá”, escribió Zak (@z_poirier) en su cuenta de Instagram.

Si bien Zak contrajo nupcias con Anja en Orlando, Florida, todos los invitados recordarán la boda por el hermoso baile que compartieron madre e hijo en la boda. El video original suma 43 mil reproducciones y es tendencia en Estados Unidos.