Un hombre de Estados Unidos decidió abandonar a su cita después de darse cuenta de que ella, junto con la amiga que trajo a la velada, intentara que él pague por toda la cena. Johnny America, identificado como @_johnnyamerica en TikTok, reveló que se retiró del sitio justo cuando el dúo comenzó a pedir varios platos costosos, así como una serie de bebidas en un restaurante local.

El hombre contó en un video que había acordado encontrarse con la mujer para una comida casual tras conocerse en la aplicación de citas Hinge. Ella aceptó salir a comer, pero le pidió que fueran a un restaurante hibachi.

Al llegar, Johnny se sorprendió al ver que su cita había traído a una amiga y le dijo: “Oye, ¿sería genial si mi amiga se une a nosotros?”. Él, confundido, respondió: “Supongo, ella ya está aquí. ¿Qué le iba a decir? ¿Vete?”.

A medida que avanzaba la cena, la mujer y su amiga pidieron un “montón de bebidas” y aperitivos. Johnny, tratando de ser cordial, prefirió no decir nada.

Más tarde, cuando el chef le preguntó qué quería para su comida, el joven pidió un plato simple de pollo y arroz, mientras que las chicas optaron por el costoso “surf and turf”, que incluye mariscos y carne.

Fue en ese momento cuando Johnny se dio cuenta de que las dos mujeres estaban tratando de comer un platillo caro con su dinero. “Estas chicas piensan que soy estúpido, pero no lo soy”, aseguró.

Finalmente, cuando el chef les preguntó si querían dividir la cuenta, las chicas respondieron que no. Johnny, rápidamente, dijo que iba al baño y que volvería, pero en vez de eso se fue al estacionamiento, subió a su auto y se fue a casa.

En un video de seguimiento, el estadounidense dijo que regresó al restaurante para asegurarse de que la cuenta estuviera pagada. El empleado le dijo que, luego de 30 minutos de que las chicas esperaran sentadas, otro hombre llegó al restaurante y pagó por la comida.

“Esa dos tontas llamaron a otro idiota para que pagara su cuenta, y este idiota realmente lo hizo”, indicó Johnny.

“No hay forma de salvarlas. No son buenas personas”, dijo, antes de finalizar el video, agregando que le dio al chef una propina de $20 por las molestias.

El video original de Johnny superó las 2 millones de vistas, recibiendo elogios por su ágil reacción tras darse cuenta de que lo querían estafar.

Un usuario comentó: “No hay nada más irrespetuoso para mí que aprovecharse de la amabilidad de alguien. Yo también me retiraría, jajaja”. Otro escribió: “Jugaste mejor que ellos a su propio juego. Ella quería una comida cara gratis para ella y su amiga, eso es una locura”.

Un tercer internauta señaló: “Hiciste lo correcto al 100%. Siempre que salgo con alguien, me aseguro de que el lugar al que vamos no sea algo que no me importaría pagar”.

