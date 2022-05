Un veterano piloto comercial de Estados Unidos dejó la valla muy alta para otros padres de familia como él después que un video viral publicado por Southwest Airlines mostrara el inquebrantable vínculo que forjó con su pequeño hijo al construir una mini montaña rusa con temática de aviones en su patio trasero. Esta es su historia.

De acuerdo a KAKE, estación de televisión afiliada a ABC y propiedad de Lockwood Broadcast Group, la idea de lo que es diversión alcanza nuevas alturas cada día en el hogar de la familia del pequeño West Brazelton en Brighton, ciudad ubicada en el condado de Adams en el estado estadounidense de Colorado.

Y es que, sin importar cuántas vueltas y giros pueda llegar a soportar, este alegre niño de 3 años parece no tener suficiente diversión. “Básicamente la usamos hasta que yo me sienta agotado porque él nunca se llega a cansar”, comentó su progenitor, Scott Brazelton, sobre la inagotable energía de su hijo.

Meses de trabajo que finalmente dieron su fruto

Esta atracción con temática de aviones hecha con madera y tubos de PVC de casi 3 metros de alto y 61 metros de largo que se erige en el patio trasero de la casa de su familia es la culminación de meses de arduo trabajo y mucho ingenio, que fue considerado como un verdadero proyecto padre e hijo desde un principio.

“Cuando tienes 3 años, no ayudas mucho, pero sí pintando, o pasándote herramientas y esa fue una excelente forma de establecer un vínculo”, precisó Brazelton, quien no es ajeno a este tipo de trabajos ya que hace cinco años también hizo lo propio para su hijo mayor, Wyatt. “Es mucho más divertido que una casita del árbol porque el niño no tiene que usar su imaginación”, añadió.

Si bien Wyatt Brazelton usaba como carrito un avión de hélice, West escogió algo mucho más familiar para él. Es así que, pintando las rayas en la cola y el logo de Southwest Airlines , esta mini montaña rusa con temática aeronáutica se siente como una oda al trabajo de su papá, quien se gana la vida pilotando aeronaves a diario.

“Weste ama viajar, y le gusta mucho volar, así que cuando llegó la hora de diseñar la temática de su montaña rusa, le dije: ‘West, ¿qué quieres que sea? ¿Un auto, un cohete?’”, detalló Brazelton, a lo que este respondió con un rotundo no, ya que quería que se parecería lo más posible a uno de los aviones que suele volar.

Ahora, West no puede dejar su nuevo juguete único en su clase, que surca los cielos incluso a más velocidad que su padre (aunque no realmente). “Al ver que tienen algo como esto en su jardín, es una sensación realmente gratificante”, dijo Brazelton. “Mi lema es, si vale la pena hacerlo, vale la pena exagerar. Sin arrepentimientos”, finalizó.