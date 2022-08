Travis Snyder es un padre de 3 hijos cuya historia lo ha envuelto en una carrera por encontrar un donante de médula ósea en medio de su lucha de 7 años contra la leucemia. Su caso llegó hasta una reconocida estrella de “Aquaman” quien ha utilizado su fama para buscar que este hombre de los Estados Unidos consiga su objetivo, por lo que su relato cobró relevancia en redes sociales como Instagram tras hacerse tendencia.

Snyder, de 44 años, padece de una leucemia mieloide aguda, que no es otra cosa que un tipo cáncer que avanza con suma rapidez si no se trata a tiempo, por ello, ha recibido apoyo de, nada menos, que de Jason Momoa, actor al cual conoció en 2015 en un viaja a Hawái, poco tiempo después que le diagnosticaran dicho mal.

Al enterarse de su enfermedad, la estrella de Hollywood compartió la historia de nuestro protagonista en Instagram donde, principalmente, pidió a sus seguidores se inscriban en el registro de médula ósea de Be The Match para así ser potenciales donantes para su amigo.

“Siempre ha estado ahí para mí. Cuando mencioné lo del registro, se enojó un poco conmigo y dijo: ‘¿por qué no me dijiste esto antes?’ (…) una vez que se dio cuenta del problema, saltó de ambos pies. Realmente lo amo, aprecio su apoyo y la preocupación”, dijo en declaraciones a Good Morning America.

¿Cómo enfermó?

Snyder siempre gozó de buena salud, al punto que participó en triatlones cuando, de pronto, comenzó a sentir fuertes dolores para luego enfermar en medio de un viaje a Londres por motivos de trabajo. Tras esto, le diagnosticaron leucemia mieloide aguda, que hace que la médula ósea produzca células sanguíneas anormales (Instituto Nacional del Cáncer).

Fue sometido a un duro régimen de quimioterapia debido a que no encontraban una combinación perfecta de donante en el Registro de médula ósea, por lo que entró en remisión durante un periodo de 3 años hasta que el cáncer reapareció en 2018, pero, nuevamente, no pudo encontrar un donante compatible; sin embargo, se sometió a un trasplante con su hermano que era “medio compatible”.

Lucha por un donante

Hasta el momento no se ha podido encontrar compatibilidad con Snyder, por eso está abogando por ampliar el registro de donantes: “Este ciclo continuo de estar enfermo y pasar por todo el tratamiento y mejorar durante el tiempo suficiente para que mi vida vuelva a funcionar, y luego regresar e ir al registro y no hay nada, me siento muy apasionado. Obviamente, en nombre mío, pero de muchas, muchas personas que no tienen una coincidencia en la base de datos”, sentenció.