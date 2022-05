En diciembre de 2021, Nylah Anderson, de 10 años fue encontrada sin vida tras realizar un challenge de TikTok. Hoy, sus padres denuncian a la red social china, responsabilizándola por el fallecimiento de la menor y hoy su historia ha recorrido el mundo entero indignando a millones de usuarios en los Estados Unidos y alrededor del mundo.

Una lamentable pérdida

De acuerdo a la denuncia presentada al tribunal federal, el 7 de diciembre, en Filadelfia, Nylah, una niña prodigio pues hablaba 3 idiomas, fue encontrada inconsciente en su habitación, tras lo cual fue trasladada a cuidado intensivos pediátricos, pero, al poco tiempo, perdería la vida a consecuencia de las heridas.

La causa de la muerte de la menor fue tras realizar el reto llamado “Blackout Challenge” el cual, según el alegato de los padres, fue “lanzado de frente” a su hija por medio de TIkTok en su sección “para ti”, razón por la cual acusan a la plataforma de promocionar un producto “defectuoso y negligente”.

La culpa es de TikTok

La demanda insiste en argumentar que: “el algoritmo determinó que el desafío del apagón mortal estaba bien diseñado y, probadamente, sería de interés para Nylah Anderson, de 10 años, y como resultado murió”.

La denuncia incluye a ByteDance Inc, la empresa matriz de TikTok. Ante esto, un portavoz asegura que la compañía no comenta sobre litigios, pero, en una declaración anterior a causa de la sensible pérdida de Nylah afirmaron que: “Este desafío inquietante, del que la gente parece enterarse de fuentes distintas TIkTok, es anterior a nuestra plataforma”.

La respuesta de TikTok

Asimismo, el mencionado vocero aseguró que TIkTok está comprometido con eliminar todo contenido relacionado al “desafío del apagón”, a la vez de extender las más “profundas condolencias, que están con la familia por su trágica pérdida”.

De hecho, hasta el momento, y de acuerdo a la demanda de los Anderson, se han reportado a, por lo menos, 4 niños más que han perdido la vida por hacer este challenge, pues quienes lo practican se ahogan con algún artículo doméstico como pasadores de zapatos, cables de alimentación hasta que pierden el conocimiento durante unos segundos, para luego capturar la emoción que sientes tras recuperar la conciencia.

Padres exigen justicia

La madre de Nylah, Tawainna Anderson, en conferencia de prensa expresó: “Es hora de que estos peligrosos desafíos lleguen a su fin para que otras familias no experimenten el desamor que vivimos todos los días”.

Cuando se hicieron los análisis forenses, se determinó que la menor habría perdido la vida tras aplicar este desafío que vio en TikTok y no en otras redes sociales, siendo esta la aplicación más descargada desde 2020, entre otras cosas, por los desafíos que se pueden encontrar en esta plataforma, muchos estos, muy jalados de los pelos, pero también bastante peligrosos para la integridad de las personas.

Al respecto, la demanda de los Anderson explica lo siguiente: “Los gigantes de las redes sociales como los acusados de TikTok han aprovechado la oportunidad que presenta el salvaje oeste digital para manipular y controlar el comportamiento de los niños vulnerables para maximizar la atención dedicada a sus plataformas de redes sociales y así maximizar los ingresos y las ganancias, todo mientras eluden cualquier responsabilidad de seguridad”, sentenció.