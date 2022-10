En el mundo de hoy, todavía queda trabajo por hacer respecto al respeto que debe existir hacia las diferencias de las personas, y una madre de los Estados Unidos ha tomado esta bandera al celebrar sin ningún tipo de temor el primer año que cumplió su hija quien nació con una enfermedad que hizo que sus extremidades sean distintas, su historia es un relato de superación que tocó a millones una vez se hizo tendencia en redes sociales como TikTok.

Buscando motivar a otros

El pasado 7 de octubre, Nicole Edwards, de Pensilvania, hizo uso de la plataforma china para contar que la pequeña Sage padeció del síndrome de banda amniótica, que no es otra cosa que una banda en el saco amniótico del feto contrae o, como en el caso de la bebé, amputa un área del cuerpo (Instituto Nacional de Salud).

A Good Morning America, Nicole comentó: “Mi objetivo principal era mostrarles: ‘oye, va a estar bien. Tu hijo va a ser feliz y solo necesitas estas allí para apoyarlo y amarlo’. Se te permite estar enojado, se te permite estar triste, no te hace menos padre o madre”.

Un reto para madre e hija

Asimismo, contó que tuvo emociones encontradas cuando le dijeron sobre la diferencia en extremidades que tendría Sage: “Tenía todos estos sentimientos recorriendo sobre mí. Así que, además de la tristeza, había enojo. Estaba confundida y preocupada por su futuro”, detalló.

Sin embargo, luego reflexionó y decidió informarse sobre este tema del cual desconocía, para luego encontrar una comunidad de apoyo por medio de organizaciones como “Lucky Fin Project”, pero también en redes sociales, madres dedicadas a realizar contenido de divulgación en dichas plataformas.

Por eso, el primer año de Sage, celebrado el pasado 3 de octubre, le ha servido para reflexionar sobre lo que ha aprendido y que este proceso le tomará toda su vida: “ha sido de muchos altibajos, mucho aprendizaje sobre la marcha. Me doy cuenta de que cuando se mira la mano y se frustra, que su mano izquierda, la que tiene, no se ve igual que la derecha. Estoy segura de que con los años habrá más y más preguntas que responderé con gracia y estaré allí, seré honesta y abierta con ella porque me gustaría eso para mí como persona”.

La felicidad de mamá

Por lo anterior, Nicole afirma que lo peor que podrían hacer los padres con este tipo de experiencias es limitar a sus niños: “no te sientas nervioso por dejarlo ir, es muy difícil no ser un padre helicóptero, pero lo mejor que puedes hacer es dejarlos ir, mirar desde lejos y si te necesitan, te lo harán saber. Siéntete triste, enfadado, puedes ser feliz al mismo tiempo. Tus sentimientos son muy válidos y todo estará bien”.

Y finalizó a Good Morning America con este mensaje para Sage: “Eres la persona más increíble que he conocido en mi vida. No le digas a papá porque él también es increíble. Eres muy capaz y te amo más que a nada. Estoy tan orgullosa de la persona en la que te has convertido este año. Me encanta verte crecer. Eres mi mejor amiga en todo el mundo. Mami siempre estará aquí. Pase lo que pase. Soy tu hogar”, sentenció.