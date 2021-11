La pastora brasileña Sarah Sheeva viene siendo el centro de las críticas en las redes sociales tras hacerse viral por la muerte de su compatriota Marília Mendonca, quien perdió la vida en un accidente aéreo. Según la mujer, que “sigue las órdenes de Dios”, las canciones de “sufrimiento” atraen al diablo.

Mediante una transmisión en vivo realizada en su cuenta de Instagram, Sarah se refirió a la Santidad y, sin pensarlo dos veces, respondió a las críticas por sus candentes declaraciones sobre los cánticos de sufrimiento. Incluso, “predijo” el fallecimiento de otro compatriota.

“Hablé de otro artista. No sé si te diste cuenta. No diré su nombre, pero será el siguiente si no se arregla (ponerse a cuentas con Dios). Dios habló de otro, ahí hay otro lista”, indicó la pastora en el video viral.

Habla con Dios

De acuerdo con Sarah Sheeva, “fue llevada por Dios” para alertar a los artistas de la muerte. Además, la controvertida pastora enfatizó que no tenía ninguna intención de arremeter contra los cantantes de su país.

“Dios me lleva. Si crees que es malo, quéjate con Dios, querida. Solo soy una sirviente de Jesús, solo sigo órdenes. No tengo el poder de elegir lo que voy a decir”, comentó Sarah.

¿Quién era Marília Mendonca?

Marília Mendonca era una de las artistas más reconocidas de Brasil. Fue ganadora de diversos reconocimientos, incluyendo un Grammy Latino en 2019. El pasado 5 de noviembre, la cantante y compositora falleció cuando se trasladaba para brindar un concierto en el estado de Minas Gerais.