Imagina estar profundamente dormido en tu cama y empezar a escuchar lo que parecen ser gotas de lluvia, incluso llegar a sentirlas caer sobre tu rostro; sin embargo, al encender las luces lo que creíste que era agua realmente se trataba de sangre derramándose a través del techo. Si bien este escenario parece salido del libreto de una película de terror, eso fue exactamente lo que le ocurrió a una mujer en Estados Unidos, cuya historia fue cubierta por una televisora local y compartida en más de una red social a través de un video viral de YouTube.

Ana Cardenas, quien reside en uno de los apartamentos de la planta baja del condominio Cielo Vista Apartments en la zona este de El Paso (Texas), despertó una noche para toparse con la espeluznante escena. “¡Mi apartamento está lleno de sangre!”, se le oye decir a la asustada mujer mientras registraba el espeluznante descubrimiento ni bien despertó por las gotas de sangre que estaban siendo esparcidas por el ventilador instalado en el techo.

“Me dio mucho asco, entré en shock. Pensé que nada esto era real, que se trataba de un mal sueño, que tenía que despertar. Llamé a mantenimiento y me preguntaron si estaba segura, a lo que respondí que yo misma estaba bañada en sangre”, dijo Cardenas en declaraciones a la televisora KTSM. Después de llamar al 911, Ana descubrió que la sangre que manchó su cama, su ropa, sus muebles e incluso su cabello provenía del apartamento arriba del suyo.

“Los bomberos irrumpieron en su vivienda y su cadáver yacía exactamente donde se encontraba mi ventilador debajo. Su piso tenía alfombra, pero la sangre se filtró por mi techo”, agregó la atribulada mujer. Si bien la identidad de la persona cuyo cuerpo fue hallado sin vida, se supo que se trata de un hombre cuya edad oscila entre los 55 y 70 años que falleció de causas naturales y que sus restos estaban en proceso de descomposición entre los últimos cinco a seis días, informó la policía local.

“Quitan la plaquita y se viene el chorro de sangre a través”, se le oye decir a Cardenas, cuyo colchón quedó arruinado y ahora batalla contra la administración del condominio para recibir una indemnización. KTSM visitó su apartamento después de ser desinfectado y, si bien el techo había sido removido, tanto la inquilina como los periodistas advirtieron la presencia de moscas y un olor fétido. A la fecha, ninguno de los encargados le ha devuelto sus llamadas y todas fueron a parar directo a su casilla de voz.

Ana Cardenas dice que se encuentra traumatizada, no puede comer ni dormir y necesita someterse a un examen médico para asegurarse que no contrajo ninguna infección tras su contacto con la sangre. “Fue feo, fue un impacto muy feo”, sentenció, al tiempo que contó que no renovó su contrato de arrendamiento y está en la búsqueda de un nuevo apartamento acorde a su presupuesto mientras espera que los propietarios del apartamento donde ocurrió el incidente la compensen por sus pertenencias dañadas.

En tanto, buenos samaritanos en Internet crearon un fondo de ayuda en GoFundMe para que Cardenas encuentre un refugio temporal y pueda reemplazar sus efectos personales de mayor necesidad que resultaron dañados. Hasta el momento, la campaña solidaria lleva 4,797 dólares recaudados del objetivo de USD$ 5,000.