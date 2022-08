Su nombre es Agustín Martínez y es un joven argentino con muchos sueños, pero hace un par de meses atrás recibió una noticia que le cambió su vida. Su historia la publicó en TikTok y ha conmovido a miles de usuarios, quienes no dejan de enviarle mensajes de aliento para que no se desmorone.

Al igual que millones de personas, Agustín es consciente que el coronavirus aún sigue entre nosotros y cada vez salen más variantes, algunas más contagiosas que otras. Es por ello que fue se puso una dosis de refuerzo para estar protegido.

Tras vacunarse contra la COVID-19, el joven viajó con su familia por vacaciones pero no pudo divertirse a pleno, debido a que empezó a sentirse mal y esto lo relacionó a los efectos de la dosis de refuerzo.

“Me fui de vacaciones con mi familia y me sentía medio mal, pero pensaba que era por la vacuna del COVID-19″, escribió al inicio del video. Tras volver de su viaje con su familia, el joven empalmó otro pero con el grupo de egresados.

El joven, quien es hincha de River Plate, esta vez lo relacionó al cansancio de salir todos los días y no a la vacuna en sí. “Terminó el viaje de egresados y me seguía sintiendo mal, pero igual salía todos los días porque pensé que era un resfrío”, agregó.

Agustín empezó a notar cambios en su cuerpo. Perdió mucho peso producto que no entrenaba y por el poco apetito. Fue ahí cuando decidió hacerse unos exámenes para saber en realidad qué tenía. Los resultados de los estudios fueron muy poco alentador.

Leucemia, un cáncer silencioso

Tras hacerse unos exámenes, Agustín descubrió que tenía leucemia. Su pérdida de peso, poca vitalidad y apetito era porque el cáncer ya se hacía notar y nunca fue por los efectos secundarios de la vacuna contra la COVID-19.

“Me fui a hacer estudios después de 2 semanas y luego de estar 5 horas en ese cuartito, me dijeron que tengo leucemia. Mis papás estaban muy mal, pero yo no. Me internaron”, indicó.

No se deja derrumbar

Agustín reveló que pasó la Navidad en familia y pelado, producto de la quimioterapia. El joven le pone ganas cada día y está seguro que vencerá al cáncer. “Ahora, después de mucho tiempo internado y con tratamientos, estoy bien pero me tengo que hacer un trasplante que si sale bien, ya está”, manifestó.

Por último, el joven argentino indicó que su objetivo es volver a entrenar, sentirse bien consigo mismo y recuperar el físico que tenía antes. ¿Tiene fecha? Claro que sí. Agustín se puso como plazo hasta diciembre. Su historia ha conmovido a miles de usuarios en TikTok.

