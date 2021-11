Cuando un amigo cercano necesita de ayuda, la mayoría de personas no duda en abrirle las puertas de su casa y ofrecerles un lugar donde quedarse; sin embargo, una madre de tres hijos de Michigan, Estados Unidos, se vio obligada a repensar su noble gesto de hospitalidad después de enterarse que su esposo le fuera infiel con su mejor amiga a la que había acogido en su hogar. Este es el relato de traición y decepción que la engañada mujer compartió en TikTok a través de una serie de videos virales, incluido uno en el que se observa el momento en que confronta a los “amantes”.

En su cuenta de TikTok (@shaunadonna20), Shauna explicó que se enteró de todo lo que pasaba después de instalar una cámara oculta, la misma que captó el preciso instante en el que su cónyuge y su amiga tenían relaciones sexuales cuando ella abandonaba la vivienda. “Cuando le das a tu amiga un lugar donde quedarse y se encama con tu hombre mientras te vas al trabajo, y no saben que tú sabes porque escondiste una cámara”, se lee en un primer clip que no tardó en volverse viral.

“Voy a confrontarlos a ambos ni bien él cruce por la puerta”, fue la promesa que Shauna le hizo a sus seguidores en TikTok en la descripción del video, que a la fecha acumula más de 14′900,000 de reproducciones. En una posterior publicación, la mujer dio más detalles precisando que instaló la cámara porque ya tenía sospechas de la infidelidad de su esposo, aunque no tenía idea que su amiga estuviera involucrada.

Mantén a tus amigos cerca, y a tus enemigos más cerca

“Instalé la cámara en la casa porque mis instintos me decían que algo no andaba bien. Y ni siquiera se me pasó por la cabeza que fuera algo entre ella y él, no creía que hubieran estado haciendo algo. Pensé que estaba metiendo a escondidas a alguien con la que me había sido infiel anteriormente. Esa fue la razón por la que puse la cámara”, añadió, al tiempo que dijo que al revisar las imágenes se dio cuenta que su amiga era la tercera en discordia.

“Ayer, estaba revisando la cámara y descubro que se trataba de esta p*rra. ¡Hemos sido amigas los últimos cuatro años! ¡Y buenas amigas! Ella necesitaba un lugar donde quedarse, y yo la dejé que se mudara con nosotros”, precisó Shauna, quien dijo que ese mismo día encaró a su esposo y a su amiga, quienes le dijeron que no había pasado nada, pero lamentablemente las cosas se tornaron físicas entre las mujeres después de intercambiar unos cuantos golpes.

El video viral de la confrontación a los infieles

No se puede tapar el sol con un dedo

En uno de sus videos más vistos en TikTok se aprecia el momento en el que Shauna confronta a los infieles. “Tengo algo que preguntarte. ¿Dormiste con mi hombre mientras estaba en el trabajo? Sí o no. ¿Dormiste con mi hombre mientras estaba en el trabajo?”, le dijo a su amiga, que en un principio negó todo hasta que el esposo de Shauna entró por la puerta y ella desvió su atención hacia él. “¿Te acostaste con mi amiga mientras estaba en el trabajo? ¡Pero si tengo el video!”, se le oye decir.

Shauna empezó a pelear con su amiga y el teléfono que grababa todo el incidente fue derribado en medio de la conmoción, por lo que solo podía escucharse es a su esposo diciéndole tanto a ella como a su supuesta amante que se “tranquilizaran”. Este video de TikTok llegó a rebasar las 14′000,000 de visualizaciones y registra miles de comentarios de sus seguidores, quienes no podían salir de su asombro al ver la inusitada reacción de los infieles al verse descubiertos.

Una final infeliz

Si bien no tuvo oportunidad de mostrarle a ambos el video de su traición (solo llegó a enseñárselo a su ahora examiga), Shauna contó que echó a los dos de la casa; sin embargo, en uno de sus más recientes videos en TikTok publicado el pasado 8 de noviembre reveló que se había quedado sin trabajo y que había decidido citar a los infieles para conversar, prometiendo que si se enteraba de algo que no le gustara, volvería a compartirlo en sus redes sociales, reportó el diario británico The Sun en el que fue originalmente publicada esta historia.