No cabe duda que los perros son los mejores amigos del ser humano, aquellos leales que están en las buenas y en las malas al lado de las personas; tal y como fue el caso de un can de Colombia quien, al ver a su dueño dormido en medio de la calle tras beber mucho alcohol, se quedó a su lado cuidándolo y procurando que nada le pase durante la madrugada. Esta historia se hizo tendencia en redes sociales como Facebook, donde los usuarios se sintieron sumamente conmovidos con la mascota.

El hecho tuvo lugar en el municipio de Ubaté, Cundinamarca, lugar donde llegaron autoridades policiales, pues se había reportado a un hombre tirado sobre la calle en evidente estado de ebriedad quien, al no poder ingresar a su hogar, se quedó frente a la puerta y no tuvo mejor idea que quedarse dormido. Pero, no estaba solo.

Al costado del sujeto, recostado sobre el suelo, se encontraba un perrito de cabello oscuro, sentado a su lado, como haciendo guardia hasta que su dueño despertase. Y al llegar la policía al lugar, el animalito se mostró muy tranquilo, pero sin moverse de su sitio.

El video y las fotos de la historia fueron compartidas en Facebook por el usuario Gabriel Guerrero: “Anoche, mientras patrullábamos las calles del municipio de Ubaté, Cundinamarca, nos percatamos de un ciudadano tirado en la vía pública”, comienza así el post.

“En principio, creíamos que podría estar lesionado, pero al verificar detalladamente evidenciamos que se había quedado dormido frente a su lugar de residencia, producto de la ingesta de alcohol”, sigue así el mensaje.

Es entonces cuando entra en escena la mascota: “Al intentar levantar a este ciudadano, el perrito que lo acompañaba no nos permitía tocarlo, se tornaba agresivo producto de su instinto protector, lo que hacía más compleja la tarea de ayudarlo a levantarlo y que pudiera estar a salvo dentro de su vivienda. Este hermoso y leal can se posaba sobre él para protegerlo del frío que a las 3:30 de la madrugada hacía en el municipio”.

Publicación en Facebook donde muestra el caso del perrito y su dueño. (Foto: Gabriel Guerrero/Facebook)

Felizmente, esta historia tuvo un final sin fatalidad: “Finalmente, luego de 15 minutos de golpear en la casa donde residía, despertaron para abrir la puerta y ayudar a poner a salvo al ciudadano y su fiel can. Luego de que abrieran la puerta, la felicidad del canino era evidente por el movimiento de su cola y sus movimientos inquietos de alegría. Sin duda, una muestra inmensa de lealtad del mejor amigo del hombre”.

Y culmina con un mensaje gracioso, pero muy cierto: “Si vas a tomar no manejes, y si vas a tomar hasta caerte de la borrachera, lleva a tu mejor amigo: un fiel perro”.

La publicación fue hecha el pasado 9 de abril y, hasta el momento, ha acumulado más de 7.3 mil me gusta, siendo 7 mil veces compartido y con cientos de comentarios de los usuarios de Facebook.

Imagen del momento en el que la policía encontró al perrito y su dueño en la calle. (Foto: Gabriel Guerrero/Facebook)

“Y pensar que hay gente que los abandona y los maltrata. Ellos son solo amor y cuidado”, “qué bonita acción. Gracias, señores policías, por su ardua e incansable labor”, “así es como queremos a nuestra policía: con amor al prójimo y que tengan corazón antes que todo”, “qué bien el apoyo y acompañamiento que hizo la policía. Dios bendiga a mi bella policía”, “Dios mío, cuánto amor hay de esos seres indefensos, cuánto tenemos que aprender de ellos. Dios bendiga, proteja siempre a ese amiguito fiel de cuatro patas”.