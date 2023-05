Su gran talento le permitió ganar popularidad en las redes sociales. Esta es la historia de Pierre-Émile, un bailarín profesional de Francia que recrea escenas de películas con coreografías muy bien trabajadas. Como sus grabaciones las comparte en TikTok (@love_by_pierreemile) y en Instagram (@pierreemilelv), en esas plataformas ya acumula miles de seguidores.

En diálogo con L’Alsace, el joven indicó que, al inicio, no hacía ninguna edición, pero luego decidió mejorar su contenido. Él siempre se graba en la sala de su casa, teniendo un televisor en el fondo en el cual se aprecia de dónde es que se inspira para hacer los movimientos.

“Creo que soy uno de los primeros en tener este concepto: yo bailando reproduciendo la coreografía en sincronización frente a las imágenes”, sostuvo el joven, que ha llegado a recrear escenas de películas como ‘The Mask’, ‘Camp Rock 2′, ‘Teen Beach Movie’, ‘Grease’, ‘High School Musical’, entre otras.

Para ello, ha tenido que usar disfraces, prendas prestadas o suyas y objetos. Sus interpretaciones son tan buenas que muchos usuarios esperan con ansias una nueva publicación todos los días. “Lo que me empuja son los suscriptores: los hace sonreír y me divierte también. Un ganar-ganar positivo para disipar la tristeza ambiental”, recalcó, siempre según la citada fuente.

¿Cuántos seguidores tiene en las redes sociales?

Solo en TikTok ya tiene más de 886 mil seguidores, mientras que en Instagram acumula más de 255 mil. Sin duda, cifras impactantes que ha logrado alcanzar gracias al tipo de contenido que comparte. “Me he ceñido a un ritmo semanal, así que tienes que pensar en nuevas ideas cada vez. Hace poco tuve una semana de vacaciones. Hice 5. ¡Pero a veces se me seca! Les pregunté a mis suscriptores qué los haría felices. Tenía muchas respuestas”, aseveró.

“Veo muchos videos. Lo que prefiero son las secuencias de películas, cuando hay actuación (del juego). Cuando he encontrado la secuencia, aprendo y ensayo la coreografía, luego me filmo en mi sala de estar y luego hago la edición directamente en mi teléfono. Me toma un día como máximo”, manifestó después.

Pero también es necesario mencionar que no solo recrea escenas de películas. Y es que en sus redes sociales se pueden encontrar videos donde ha realizado coreografías que se han visto en conciertos, videos musicales, dibujos animados y series como ‘Wednesday’ y ‘Friends’.

