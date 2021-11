Hay muchas personas que tienen malas experiencias durante sus vuelos de avión, pero un piloto de una reconocida aerolínea de México decidió sorprender a sus pasajeros cantándoles una canción para que pudiesen descansar de la mejor manera. La historia fue compartida en Twitter y, de inmediato, se convirtió en tendencia en esta y otras redes sociales.

El video viral tuvo lugar dentro de un vuelo de Aeroméxico y el piloto dio información del avión, de la Fórmula 1 y, seguidamente, se puso a cantar para arrullar a las personas en los asientos.

El usuario de Twitter, Manuel López San Martín, compartió el video en la mencionada red social con la siguiente descripción: “Esto me pasó en un vuelo ayer, de Aeroméxico (súbanle al volumen). El piloto nos hizo la noche antes de despegar. De las clases de aviación, pasó a los resultados de la Fórmula 1, para después cantarnos. Primero, me preocupé, luego me reí (…) terminé cantando con él”, expresó.

Esto me pasó en un vuelo ayer, de @Aeromexico (SÚBANLE al volumen!)



El piloto nos hizo la noche antes de despegar! 😂 🙌🏼 ✈️



De las clases de aviación, pasó a los resultados de la #F1 para después cantarnos!



Primeros me preocupé, luego me reí…terminé cantando con él 🎤😎



JOYA pic.twitter.com/gRr9G149Sp — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 15, 2021

En el video se puede escuchar al piloto diciendo lo siguiente: “Duerman ustedes como angelitos. Si usted por alguna causa, razón, no puede conciliar el sueño, me avisa y yo con mucho gusto le puedo cantar una hermosa canción de cuna que dice así ‘duérmanse niños, duérmanse ya’. Ciertamente dirán que canto muy feo y sí, pero lo hago con mucho cariño para todos ustedes”.

Hasta el momento, las imágenes fueron compartidas en Twitter han superado las 107,6 mil reproducciones y miles de comentarios que han quedado fascinados con este particular suceso.