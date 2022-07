Una historia viene dando mucho de qué hablar en TikTok por lo insólito que resulta para los internautas ¿Qué sucedió? Una usuaria de los Estados Unidos de esta red social confesó que, sin saber por qué, se presentó en su puerta un grupo de policías portando armas, quienes se guiaron de información desactualizada de hace 6 años, razón por la cual su testimonio se hizo tendencia de inmediato.

Llaman a la puerta

La mujer que cuenta el suceso la identificamos como @yaraandmomm, quien relata que todo sucedió debido a que la policía tomó como referencia un aviso de hace seis años para asaltar su casa en la cual vive con su bebé y su novio.

Las imágenes fueron grabadas por una cámara ring donde se ven a los efectivos portando armas como escudos antidisturbios. Tras esto, se comunicó con un abogado el cual le dijo que los agentes actuaron en el marco de la legalidad.

“Es perfectamente legal”

En el primer video, ella se une a otro TikTok donde analiza el radio de 100 millas alrededor donde se limitan algunos derechos constitucionales de las personas: “La policía, una milicia completa, artillería de grado militar, vino a mi puerta, apuntándome con armas a través de la ventana, golpeando mi ventana, golpeando mi puerta, buscando a alguien que no había estado en la casa que vivo durante más de 6 años”.

“La información obsoleta de seis años trajo a una milicia militar completa a mi puerta, apuntándome con armas, a mi hija de un año y medio, buscando a alguien que no tuviera que ver conmigo. Y hablé con abogados y no puedo hacer nada al respecto. Es perfectamente legal. Como no me arrestaron y no me dañaron físicamente, todo fue por la ley”.

Momentos de terror

Efectivamente, las imágenes de la cámara ring verifican todo lo dicho por la usuaria, al punto que vemos que los oficiales tocan el timbre mientras apuntan con sus armas, acción que se mantiene, inclusive, cuando el novio de ella los recibe.

“Nunca pensé que esto me pasaría a mí. Nunca he tenido tanto miedo en mi vida”, además de esto, asegura que, pese a no representar peligro alguno pues se encontraba cargando a su bebé, esto no impidió que fuera apuntada con armas.

¿Por qué fueron con armas?

Luego de esto, @yaraandmomma explica que la verdadera razón para que esto sucediera es que hace 6 años vivía en dicha casa un delincuente sexual, pero se mudó a otro lugar hace bastante y sus amistades fueron los dueños de dicho hogar en los últimos 5 años.

Asegura que le ayudó tener un “novio blanco”, deslizando que esto propició que los policías no actuaran de forma violenta, no así si su pareja hubiese sido un afrodescendiente: “¿Me habrían creído? Si hubieran vigilado la casa, habrían visto que ningún hombre negro, aparte de los repartidores, nadie más venía a nuestra casa ¡Aquí no vive nadie! ¡Mi prometido es el único hombre que vive en esta casa!”

“Si están buscando a un hombre que es un delincuente sexual y no están buscando a toda una pandilla, no necesitaban todo eso en la puerta de mi casa”, tras esto, finalizó asegurando que contactó con un abogado, pues, pese a que su accionar fue legal, ella quiere emprender acciones legales, en caso existan las vías para ello.