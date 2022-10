Por un descuido, un perro llamado Poncho salió de su casa ubicada en Burzaco (Buenos Aires, Argentina). Producto de ello, estuvo perdido durante dos largos meses. Tras una intensa búsqueda, el can se reencontró con su familia. En las redes sociales, ha impactado su historia.

¿Cómo se perdió?

Según información brindada por la web El Diario Sur, la dueña del animal, Mariel, realizaba trabajos de electricidad en su casa cuando el protagonista se extravió. Ella dejó el portón abierto y sus perros (Gordo y Poncho) se escaparon. El primero pudo ser encontrado a los 13 días, pero el segundo fue más difícil de hallar.

La mujer y su familia, para dar con el paradero del can, preguntaron a los vecinos, hablaron con conocidos del barrio, visitaron instituciones cercanas, hicieron publicaciones en redes sociales, pero nadie sabía nada. Hasta que un día, el animal fue visto saliendo del agujero del ex asilo israelí. Así lo contó la propia Mariel en una entrevista publicada en Facebook por Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown, un municipio en Argentina.

“Fui desesperada hasta el lugar, pero no pude encontrarlo porque es una zona amplia y de mucho follaje. Desde ese momento, nos acercamos todos los días, desde el 29 de agosto hasta el 22 de septiembre con comida para ver si podíamos atraerlo, pero no teníamos ningún resultado. Nos parábamos en la puerta del lugar sobre la avenida Monteverde y desde allí intentábamos llamarlo”, recordó la propietaria del can, de acuerdo a la web El Diario Sur.

Es por eso que ella pidió ayuda a Zoonosis Brown, una institución local donde Poncho había sido castrado antes. Dicha organización comenzó la búsqueda del can con apoyo de la Brigada Canina de los Bomberos Voluntarios del distrito.

El momento en que encontraron a Poncho

Finalmente, después de dos meses, Mariel pudo volver a ver a Poncho. En aquella entrevista compartida en Facebook, ella declaró que su perro “estaba en estado de shock”, razón por la cual no podía reconocer a sus dueños en un inicio, pero tras varios segundos lo hizo.

“Es una historia con final feliz porque, de los dos perros que se nos escaparon, recuperamos por distintas vías y gracias a distintas personas, a los dos, así que estamos súper agradecidos”, dijo más adelante la mujer. Poncho, a raíz de todo lo que sucedió, se volvió muy popular en las redes sociales, donde muchos usuarios se mostraron felices de que haya podido regresar a su hogar.

