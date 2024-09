Buscar trabajo es un proceso largo que requiere discreción; sin embargo, una reciente denuncia en TikTok ha puesto en duda la privacidad de los usuarios de Indeed, uno de los sitios de empleo más populares del mundo. Nicole Crawford, de Estados Unidos, afirmó que su jefe actual se enteró de que estaba buscando nuevas oportunidades laborales gracias a la plataforma, lo que generó una situación muy incómoda.

“Buenos días a todos, excepto a la persona de Indeed que pensó que sería una buena idea avisar a su empresa actual cuando se postule para otros puestos”, escribió la joven, cuyo video superó el millón y medio de reproducciones.

De hecho, Nicole asegura que el director de su departamento la citó en su oficina para discutir el tema, algo que la tomó completamente por sorpresa. “¡Es muy extraño!”, exclamó.

Crawford no es la única persona que ha experimentado esta situación. Según el medio Daily Dot, varios usuarios han compartido historias similares en redes sociales y foros, describiendo cómo sus empleadores se enteraron de sus búsquedas de empleo a través de Indeed, a pesar de que la plataforma asegura que no comparte esta información con terceros.

Entonces, ¿cómo es posible que los empleadores se enteren de las actividades de búsqueda de empleo de sus empleados en Indeed? Algunas teorías señalan que los reclutadores podrían estar monitoreando los perfiles de los candidatos en busca de señales de que están abiertos a nuevas oportunidades laborales.

Sea como fuere, el caso de la estadounidense ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad de las plataformas de empleo en la protección de la privacidad de los usuarios.

Muchos usuarios han exigido una investigación y han pedido a las autoridades que tomen medidas para proteger los derechos de los trabajadores.

Cabe agregar que, según el medio citado, Indeed se pronunció luego de la denuncia realizada por Crawford.

En un comunicado, indicaron que la plataforma “no notifica a un empleador cuando uno de sus empleados está buscando un nuevo empleo”. Asimismo, explicaron que los solicitantes de empleo pueden hacer las respectivas configuraciones para que un perfil sea público o invisible.

Cuáles son las mejores plataformas para buscar empleo

Las plataformas para buscar empleo son cada vez más populares y ofrecen una amplia variedad de opciones. Algunas de las mejores opciones son:

LinkedIn: La red social profesional por excelencia, te permite conectar con otros profesionales, buscar ofertas de empleo y mostrar tu perfil profesional.

Indeed: Un buscador de empleo muy completo que te permite filtrar por ubicación, puesto, empresa y otros criterios.

Computrabajo: Una plataforma muy popular en Latinoamérica, con una gran cantidad de ofertas de empleo en diversas áreas.

Bumeran: Otra opción muy conocida, especialmente en algunos países de América Latina.

Google for Jobs: El buscador de Google también te permite encontrar ofertas de empleo directamente en los resultados de búsqueda.

