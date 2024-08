Vicky Derosa (@vicky.derosa) es una profesional de la salud que se volvió viral recientemente al compartir una importante advertencia sobre lo que nunca tocaría en un bar o restaurante. En un video subido a TikTok, la experta señala que, después de más de 40 años de estudios, ha identificado un artículo en particular que evita a toda costa cuando sale a comer o beber fuera de casa.

“Ni en un restaurante, ni en un bar, ni en ningún otro lugar a menos que la haya comprado, a menos que la haya lavado y a menos que la haya cortado”, indicó la estadounidense, cuyo testimonio ha superado las 78 mil reproducciones.

El objeto de su advertencia son las rodajas de limón, lima o naranja que se suelen añadir a las bebidas. Según Derosa, estos cítricos son una de las cosas más sucias que puedes encontrar en un restaurante, ya que están cargados de toxinas y bacterias.

“Así que cuando te traigan un vaso de agua o una bebida en un bar, diles: ‘Por favor, no le pongas una rodaja de limón’”, aseguró, destacando que si deseas un toque cítrico, lo mejor es exprimir un poco del limón en vez de dejar que la rodaja flote sobre tu vaso.

Derosa agrega que los cítricos no solo no están lavados, sino que a menudo no son orgánicos y han pasado por manos y superficies desconocidas antes de llegar a tu bebida.

Su preocupación no es infundada. De hecho, varios estudios han demostrado que las rodajas de limón y lima pueden ser transmisores de enfermedades si no se manejan y almacenan adecuadamente.

Así reaccionaron los usuarios

El relato de la estadounidense generó una gran controversia entre los usuarios. Muchos estuvieron de acuerdo con ella, compartiendo sus propias experiencias sobre los riesgos de consumir cítricos en restaurantes.

“Es como la ruleta rusa”, comentó una persona. “Como ex camarera, estoy de acuerdo”, dijo otra.

“Tuve salmonela y estuve hospitalizado durante tres días. La primera pregunta de los CDC fue si había puesto limón en mi bebida en un restaurante”, reveló un tercero.

Cabe agregar que no todos los comentarios fueron de apoyo, ya que algunos empleados del sector señalaron que existen peligros mucho mayores en los restaurantes de los que preocuparse.

Un internauta mencionó que las máquinas de hielo a menudo no reciben el mantenimiento adecuado y pueden convertirse en caldo de cultivo el moho, sugiriendo que, en muchos casos, las intoxicaciones alimentarias atribuidas a la comida son en realidad causadas por el hielo.

Cómo evitar intoxicaciones al ir a un restaurante

La limpieza del lugar: Busca restaurantes limpios y con buena reputación.

La preparación de los alimentos: Asegúrate de que los alimentos estén bien cocidos y que los ingredientes sean frescos.

La higiene personal: Lávate las manos antes de comer y evita compartir cubiertos.

La temperatura de los alimentos: Los alimentos calientes deben estar calientes y los fríos, fríos.

La presentación de los platos: Desconfía de platos que parezcan estar demasiado tiempo expuestos o que tengan un aspecto poco apetitoso.

¿Te ha parecido interesante este contenido que está siendo tendencia en redes sociales? Tengo otros artículos que también podrían gustarte. Solo necesitas visitar Mag.elcomercio.pe con frecuencia para descubrirlos. Te invito a leerlos y, si te gustan, no dudes en compartir tu opinión.