La Dra. Tatiana Erukhimova es una profesora de física que trabaja en la Universidad Texas A&M, la cual está ubicada en College Station (Texas, Estados Unidos). La docente está dando la hora en redes sociales como TikTok y YouTube. Todo porque en esas plataformas hay videos virales donde ella ayuda a inspirar a mujeres a dedicarse a la ciencia.

Por ejemplo, de acuerdo a CBS News, Afiya Dhanani acudió a la Universidad Texas A&M luego de mirar los experimentos que la maestra realizaba en línea. “Ver a la Dra. Tatiana hacer los experimentos en línea, especialmente porque era una líder femenina, fue más inspirador para mí, incluso para dedicarme a la física”, aseguró.

Los videos virales en cuestión están publicados en las cuentas oficiales de TAMU Physics & Astronomy (@tamuphysastr en TikTok y TAMU Physics & Astronomy en YouTube). “No se puede explicar mucho en estos breves clips, pero... se puede inspirar”, recalcó la Dra. Tatiana, siempre según la citada fuente.

La profesora de esta historia nació en Rusia. Ella creció con dos padres físicos y luego se casó con un físico llamado Alexey. Eventualmente, ambos se mudaron a College Station, donde trabajan siendo educadores.

También se dedica a la divulgación

Pero la maestra no siempre está enseñando. Cuando no hace eso, se dedica a la divulgación. Precisamente, en 2021 participó en un estudio que incluyó a 10 mil alumnos, físicos y otras personas involucradas a la ciencia, de acuerdo a CBS News. Gracias a ese trabajo, supo que los hombres no son más capaces para la física que las mujeres y ese mensaje es usado por ella.

“Recopilamos exámenes parciales, exámenes finales, puntajes finales, calificaciones finales durante 10 años. No hubo una diferencia constante entre el desempeño de hombres y mujeres en estos puntajes de exámenes. Y sentí que este era un mensaje muy importante para mis estudiantes”, precisó.

“Se nota cuando una maestra quiere estar en otro lugar. Pero cuando entras en el salón de clases de la Dra. Tatiana, te das cuenta de que ella quiere que estés allí. Ella se preocupa y quiere que aprendas, lo que hace que tú también quieras aprender”, sostuvo Nicole Cirigioni, una ex alumna de la docente.

El Festival de Física e Ingeniería en A&M, que se desarrollará en abril, es lo próximo para la Dra. Tatiana Erukhimova, según CBS News. La profesora considera que ese evento está abierto para todos. Y es que no cree que sea necesario que uno sea científico para celebrar la ciencia.

