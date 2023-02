Al actualizar su perfil en una reconocida aplicación de citas, Leah Nicewander incluyó su puntuación crediticia, pero nunca pensó que este simple hecho le valdría acumular cientos de potenciales citas en tan solo un mes y su historia la compartió en TikTok donde se hizo viral generando intenso debate entre sus seguidores, pero también muchos admiradores.

Leah (@leahnice99) vive en Florida, Estados Unidos, es técnica de anestesia y reveló que su actualización de perfil en Hinge le valió, exactamente, 17 citas en 30 días: “realmente, lo hice para que mi perfil fuera más único, sabía que los chicos pensarían que era divertido o impresionante”, aseguró a Newsweek.

“Me di cuenta de que era popular cuando casi todos los ‘me gusta’ en mi perfil estaban dirigidos a mi foto de puntaje de crédito”, aseguró, además de revelar algunos de los mensajes de estos hombres atraídos por su puntuación crediticia.

Mira aquí el video viral

Hombres fascinados con la puntuación de Leah

“Esto es lo mejor que he visto en esta aplicación. Es tan sexy”, “muy bien, tranquila. No me excites tan temprano en la mañana”, siendo estos dos uno de los más de 100 que, asegura Leah, han quedado “babeando” por su puntaje de crédito, pero ella va con pies de plomo.

“Siempre he sido responsable con mi cuenta bancaria y pienso en el futuro cuando se trata de dinero”, expresó a Newsweek, pero también agregó que no ha encontrado al prospecto perfecto para ella hasta el momento.

“Me parece atractivo si un hombre tiene un puntaje crediticio alto porque, generalmente, demuestra que puede ser responsable”, por lo que aspira a encontrar a un hombre con una calificación alta, pero al publicar su relato en TikTok ha encontrado nuevos “fans” lejos de la aplicación de citas.

Insta a otros a hacer lo mismo

“He estado atrapado en los 790 por una eternidad”, “hice esto con mi puntaje de crédito 802 y todo lo que obtuve fue un montón de tipos inseguros y arruinados en mis gustos”, “gran manera de atraer a los chicos que te piden que dividas la cuenta”.

Ella acepta todo tipo de comentario con humildad, y tiene algunos consejos para quienes deseen hacer lo mismo que ella: “muchas chicas en los comentarios dijeron que van a empezar a hacer eso ahora, creo que deberían, es divertido y diferente, creo que todas mis chicas deberían comenzar a atraer a los chicos de formas únicas y creativas. Mis chicas tienen mucho más que ofrecer que selfies. Si tienen buen crédito o buen humor, creo que deberían mostrarlo”, sentenció a Newsweek.