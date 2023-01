Una mujer de los Estados Unidos tiene una impresionante historia que contar ¿por qué? sus contracciones comenzaron, pero su cuerpo reaccionó de la manera menos indicada pues se quedó dormida, pero eso no sería todo pues cuando despertó iba camino al hospital en auto, pero nunca llegó ya que terminó dando a luz en medio de la autopista, por lo que millones quedaron anonadados con este impresionante relato que se hizo viral en TikTok.

Beccaa Areli (@savagexxprincess) asegura que esta fue la “experiencia más loca de la historia”, la cual comienza con imágenes de los regalos dados en el baby shower, la panza de la tiktoker, para luego mostrarnos un número importante de paramédicos que la asisten en el parto en medio de la calle, a la vista de muchos curiosos.

En un video de actualización, la madre primeriza dio más detalles de su ajetreado día: “básicamente, tuve mi baby shower, hice el arco de globos y subía y bajaba los escalones, así que me puse de parto”, comentó.

Mira aquí el video viral

Se duerme en medio de contracciones

Al día siguiente, visitó la casa de su abuela, lugar donde comenzaron las contracciones, pero pensó que se trataban de las de Braxton Hicks (que preparan a la gestante para las contracciones del parto), por lo que no les dio mucha atención y fue a tomar una siesta.

“No le dije a nadie y, a la mañana siguiente, solo estaba llevando la cuenta del tiempo... el papá de mi bebé se fue a trabajar, me di un baño caliente, eso mi hizo dilatar y también me aceleró las contracciones”, insistió.

Areli le dijo a su mamá que, quizás, está cerca a labor de parto, pero que no estaba segura, por lo que le dijo de que si iba al hospital, seguramente, la mandaban de vuelta a casa: “yo estaba como: ‘mamá, realmente tenemos que irnos’. Ella no me estaba escuchando, así que le envié un mensaje de texto a mi hermana y le dije: ‘por favor, ven a buscarme, tenemos que irnos’”.

Dando a luz dentro de un auto

Cuando la hermana llegó, no perdieron tiempo y fueron hacia el hospital: “todos nos vamos y mientras nos íbamos tuve una fuerte contracción y sentí que mi bebé venía... sentí que tenía que cagar, así que me bajé los pantalones y luego su cabeza”, rompiendo aguas y, acto seguido, dando a luz al recién nacido que fue atrapado por la hermana de Areli, pero por poco se le va de las manos.

Pese a esto, la familia de la tiktoker llamó a una ambulancia cuyos paramédicos se las arreglaron para cortar el cordón umbilical del pequeño, empleando para esto el cargador de un celular.

De inmediato, el video que está cerca de llegar a los 6 millones de vistas tuvo comentarios de elogios para esta mujer: “eres tan fuerte, Dios mío. Eres una mamá valiente. Esto da mucho miedo, me alegro de que tu bebé estuviera bien”, “qué historia para contarle cuando crezca. Este s un embarazo tan loco, buen trabajo, niña”.