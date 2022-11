La gran mayoría de mujeres están más que deseosas de contar al mundo (o al menos a los más cercanos) que pronto serán mamás, pero Miranda Zilkowsky hizo todo lo contrario, pues tras enterarse que estaba embarazada, decidió que no se lo contaría a nadie hasta el día que su bebé, por fin, viniera al mundo. Su historia causó opiniones divididas en TikTok una vez que se hiciera viral.

Sin revelación de sexo ni baby shower

Nuestra protagonista, para ser consecuente con su planteamiento, no hizo revelación de sexo, tampoco el tradicional baby shower, mucho menos una publicación en redes sociales ¡nada! Pero sí hubo alguien quien estaba enterado: su pareja.

“Como cuando mantienes tu embarazo en secreto por 9 meses. Probablemente, fue una de las mejores decisiones de mi vida... no hicimos un baby shower o revelación de género y eso está bien, porque mírennos ahora”, mientras nos muestra imágenes de cómo evolucionó su gestación, la transformación de su cuerpo, las ecografías que muestran el crecimiento del bebé, cómo prepararon el cuarto para el pequeñín y lo felices que hoy son los 3 juntos.

Mira aquí el video viral

¿Cómo lo hizo?

Como era de esperarse, las preguntas de sus seguidores no se hicieron esperar, por lo que hizo un video de seguimiento donde nos revela más detalles de su particular decisión, pues su papá y mamá se enteraron de que serían abuelos cuando Miranda iba por las 30 semanas: “¿lo escondió todo este tiempo?”, confiesa que preguntó impactado su progenitor.

En otro clip para TikTok, la madre primeriza explica cómo hizo para esconder su embarazo a todo su entorno, a su favor tenía que mostraba cómo lucía dos meses antes de quedar en estado, a la vez que usaba una polera con capucha y trabaja desde su casa. Era fácil de ocultar.

Se enteraron por TikTok

Pero muchos de sus contactos se enteraron de que acababa de ser madre cuando hizo un post donde se la ve abrazando y cantando a su hija. Esta como otras actitudes causó opiniones divididas entre los internautas.

“Los sentimientos de mi mamá estarían tan heridos si no le dijera”, “chica, más poder para ti. Simplemente, no puedo. Soy demasiado emocional. Necesito a mi mamá, estoy tan emocionada que no puedo no decírselo a todos”, “escondimos el nuestro durante cinco meses y fue absolutamente increíble. Ojalá lo hubiéramos mantenido entre nosotros por más tiempo”, “mirando hacia atrás, desearía haber hecho esto con mis bebés”.