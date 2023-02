Little Mason Stonehouse, es un niño de 6 años de los Estados Unidos cuya ocurrencia se ha ganado el corazón de millones cuando se hizo viral en Facebook ¿Qué sucedió? El menor jugaba con el celular de su papá cuando, de pronto, hizo un pedido de comida que superó los 1,500 dólares y su progenitor no podía creer lo que acababa de suceder.

En la publicación, Keith Stonehouse, el padre del niño detalló que hizo un pedido de pizza por 500, 183 en camarones gigantes, entre otros manjares como helados y que todo sucedió cuando el pequeño cogió su smartphone antes de acostarse.

“Imagínense mi sorpresa cuando un repartidor tras otro aparecieron anoche (sábado) dejando comida en mi puerta... algo sacado de una obra de teatro de Saturday Night Live”, tras lo cual nos muestra imágenes sacadas de una cámara ring donde vemos a los repartidores llegar en tropel a la puerta de su domicilio.

Mira aquí el video viral

Los repartidores no dejan de llegar

“¿Qué demonios está pasando?”, pregunta el padre de Little Mason a uno de los motorizados: “miré mi teléfono y, de repente, vi.... seguían viniendo y viniendo”, dijo a Good Morning America.

A MLive.com insistió: “coche tras coche. Los autos entraban en el camino de entrada mientras otros salían”, las mismas que terminaron cuando el banco rechazó un pedido de pizza por 349 dólares, mientras que su cocina estaba repleta de comidas que superaban los mil dólares.

“Mientras se entregaba toda la comida y descubrí lo que sucedió, fui a hablar con Mason sobre lo que hizo. Estaba tratando de explicarle que eso no era bueno y levanta la mano y me detiene y dice: ‘papá, ¿ya llegaron las pizzas de pepperoni?’ tuve que salir de la habitación. No sabía si enojarme o reírme”, dijo el padre.

El hambre voraz de Mason

En el post de Facebook, el progenitor de Little Mason dice a sus amigos: “si tiene hambre y está de humor para 5 órdenes de camarones gigantes, ensalada, hojas de parra, arroz, 3 anís, varias órdenes de papas fritas con ají y queso, sándwiches de pollo con shawarma y un con montón de helado: pase por aquí”.

Cuando MLive le preguntó qué hicieron con tanta comida, el padre del niño de 6 años aseguró que lo compartió con los vecinos y, además, revelaron que tras su “gracia”, Little Mason tardará mucho tiempo en recuperar sus privilegios con el teléfono: “podríamos decir que estaba molesto, pero no sabemos si realmente lo ha asimilado... esa es la parte frustrante”, sentenció.