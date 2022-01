Días atrás, se viralizó el video protagonizado por un hombre de la calle que fue captado celebrando el cumpleaños de sus perros con una torta y gorros de cartón. La escena, captada por un testigo en una calle de Bucaramanga, Colombia, dio la vuelta al mundo y conmovió a millones de internautas. El clip provocó tal impacto que medios locales lo contactaron para conocerlo mejor y para que comparta detalles del episodio que le cambió la vida.

“Gracias por todo su apoyo y todas sus lindas palabras. Esos son mensajes de apoyo para yo poder salir adelante”, dijo José Luis Matos, mejor conocido como ‘Choco’ entre sus amistades, a quien se le suele ver acompañado de Nena y Shaggy, sus fieles mascotas.

“A mí me habían mostrado el video, el mismo 7 de enero. Me dijeron ‘Choco, Choco, usted es famoso, tiene más seguidores que un concierto (...). Cuando me despierto, veo un pocotón de gente alrededor. Y pensé que había hecho algo, pero yo no había hecho nada”, expresó el hombre en conversación con el medio Semana.

Luego, contó la historia detrás del video viral que lo popularizó en las redes sociales: “Yo estaba aburrido porque mi perro estaba cumpliendo años, y quería regalarle así fuera un cuarto de pollo, pero no tenía para eso. Pero vi a una señora que iba a botar un pastel y yo le dije que me lo regalara. Ella me lo entregó diciendo: ‘Tome, mijo, que usted lo aprovecha mejor que yo’. Después fui a una miscelánea y le pedí al dueño que me vendiera unas velas en 500 pesos que era lo único que me acompañaba. Le dije: ‘Deme las velitas, yo no le voy a pedir nada más’”.

Posteriormente, buscó un lugar en donde pudiera estar solo con sus mascotas. Así, halló unas escaleras que sirvieron para dar inicio a la celebración por el cumpleaños de Shaggy. Con un pastel, dos platos y un cuchillo que encontró en el suelo, y que previo uso desinfectó, procedió a cantar el “Happy Birthday”.

“Gracias a la persona que me grabó porque me cambió la vida y espero poder hacer fundaciones para animalitos en todo el mundo”, declaró Choco, bastante conmovido por toda la atención que ha recibido desde la publicación del video.

Una vida difícil

Para José Luis Matos, la vida no ha sido sencilla. Hace años decidió abandonar su hogar, pues constantemente era maltratado. Desde entonces, ha estado sobreviviendo sin la ayuda de nadie.

“A pesar del maltrato que mi mamá me dio, yo la amo y la pienso todos los días, porque aprendí a valerme por mí mismo. Gracias a ella yo aprendí a lavar la loza, a barrer, a trabajar”, dijo.

Pese a lo difícil que puede ser la vida en las calles, ‘Choco’ asegura que es una buena persona dado que nunca le ha gustado robar y siempre ha preferido luchar por sus cosas. Fue echado de una casa sustituta donde estuvo viviendo, donde lo trataron de ladrón, y tras varios años de recorrer distintas ciudades de Colombia llegó a Barrancabermeja, donde consiguió empleo como pescador.

Uno de los pocos familiares con los que tiene relación es Maira Alejandra Castro Esquivel, su hermana menor, a quien aconsejó estudiar, “porque para ser alguien en la vida hay que estudiar”.

Con el paso de los años llegó a Bucaramanga, donde ha laborado como constructor y hasta de limpia vidrios. Entre risas, comenta que se le puede ver trabajando “en cualquier semáforo que encuentre”.

Nena y Shaggy, sus perros

“La Nena llegó en un momento en el que yo no tenía esperanza. Me la encontré en un parque (...) ahí me cambió la vida”, recuerda. Cuatro años después, rescató a Shaggy de una vecina que se lo regaló.

Pese a lo difícil que fue acostumbrar al can a su nuevo dueño, con mucha paciencia y cariño el hombre logró convertirse en uno de sus mejores amigos.

“Ellos son mi familia, mi amor, mi castillo. Primero la comida de los perros, antes que la mía”, aseguró, añadiendo que gracias a sus mascotas le dieron un lugar donde vivir gracias a la viralización del video. Ahora, ya no necesita dormir en la calle.

‘Choco’ invitó a quienes deseen estar enterados sobre su vida a seguirlo en Instagram, red social en donde se creó un perfil en 2019, pero que ante la fama que ganó gracias al clip viral, vio cómo su número de seguidores se disparó hasta superar los 86 mil en cuestión de horas.

Asimismo, cuenta con distintos números de contacto, mediante los cuales es posible brindarle ayuda.