Alice Cousins ha confesado en TIkTok que sus padres no están conformes con que ella esté soltera, desean que se case tal y como lo han hecho sus dos hermanas, pero eso no es todo, pues recientemente descubrió que tienen, literal, un “altar” para ellas, pero tan solo una foto escondida de nuestra protagonista, por lo que su historia se hizo viral causando intenso debate en los comentarios.

Cousins vive en Londres, Reino Unido, tiene 30 años y nos muestra cómo sus progenitores tienen un espacio dedicado a Anna (36) y Lauren (35) donde se muestran junto a sus esposos e hijos, pero mientras va pasando encuentra que tan solo hay una imagen de ella, una donde está abrazando un koala al filo del mostrador: “cuando eres la niña soltera sin logros tradicionales”, dice la descripción en el video viral.

De acuerdo a lo que la tiktoker reveló a Kennedy News, el inesperado momento sucedió cuando visitaba a su familia en Cardiff, Gales, justo antes que una de sus hermanas diera a luz: “miré a mi alrededor y pensé: ‘¿dónde están todas mis fotos?’ entonces, vi en la mesa principal mientras caminaba por la casa que estaban todas las fotos de las bodas de mis hermanas y todos los nietos, luego una foto mía con un koala cuando fui de viaje... era como un santuario para los nietos y luego una pequeña selfie mía otra vez, justo detrás de ellos”.

Mira aquí el video viral





La “clásica tía soltera divertida”

Asimismo, insistió en que sus padres le recalcan una y mil veces al año que está soltera, pero ella no quiere conformarse con uno, a la vez que disfruta su título como “clásica tía soltera divertida” a cuyos sobrinos engríe con ropas, regalos, los cuida cuando sus hermanas salen por la noche.

“Soy una mujer de 30 años, así que tengo mucha presión sobre mí, pero siempre he dicho que no voy a estar en una relación solo para poder estar en una relación... prefiero un koala”, dijo entre risas, pero también fue clara en destacar como en la actualidad hay mucha presión y estrés para establecerse sentimentalmente.

“Muestra que es una generación diferente y estándares distintos para los logros tradicionales. No me pondrían para obtener un ascenso allí, pero una boda estaría ahí de inmediato... no me molesta. Hago muchos chistes al respecto”, dijo Alice al referirse a la mención de un comentario que destacó que sus padres tienen un espacio en blanco que espera a que ella se case.