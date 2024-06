Verónica (@verovanedp), una joven latina que radica en Estados Unidos, vivió una experiencia laboral tan extraña como increíble. Mientras trabajaba como cuidadora de niños, una familia le ofreció ser “niñera” a domicilio con un sueldo de 35 dólares la hora, seguro médico, membresía en un gimnasio y hasta pago de transporte. Todo parecía perfecto, hasta que descubrió la impensada verdad. Por cierto, puede que te interese el testimonio de una joven que se volvió viral al revelar lo que más le llama la atención de los supermercados norteamericanos.

La chica, una venezolana se dedica a documentar su vida como migrante en Norteamérica, reveló que la propuesta llamó su atención de inmediato, ya que venía de un lugar en donde cobraba 18 dólares por hora.

Además, los potenciales empleadores aseguraron estar impresionados por su perfil profesional. “Ellos aseguraron que yo les encantaba, que era la candidata ideal y contaba con ‘todo lo necesario’ para el puesto”, recordó.

Las conversaciones avanzaron y Verónica se reunió con la familia en la casa de ellos dispuesta a saber más sobre las tareas que realizaría y sus horarios. “La vivienda quedaba muy cerca de la mía. Yo estaba superemocionada”, comentó.

Sin embargo, la situación dio un giro cuando la joven preguntó por el “niño” al que debía cuidar: “Le pregunté al matrimonio acerca de cómo era su hijo, para conocerlo y tener una idea con respecto a él. Entonces, me comentaron que se trataba de un chico muy tímido y poco conversador. ‘Eso nos preocupa mucho. Igual es un buen muchacho y es muy inteligente’, me dijeron”.

“Quise saber cuántos años tenía él y qué actividades pretendían ellos que llevara a cabo con el chico”, agregó. Fue entonces cuando Verónica se enteró de que en realidad el “niño” no era un menor, sino un adulto de 23 años.

“El matrimonio me develó que su hijo tenía 23 años y yo debía acompañarlo al gimnasio. Les pregunté si el joven tenía alguna discapacidad, ya que no trabajo en esta área. No soy especialista en el tema: no cuento con ninguna licenciatura ni curso que me avale para tratar estos casos”, indicó.

Querían una niñera para su hijo de 23 años

Los padres le explicaron a la niñera que su hijo no tenía ninguna discapacidad, ya que simplemente era “muy tímido” y que “nunca había tenido novia”. Buscando que aprenda a desenvolverse un poco mejor, querían contratarla para que ella lo acompañe a todas partes, como si se tratara de su pareja.

Ante esta insólita propuesta, Verónica no dudó en rechazarla. “Yo me quedé sin palabras. Les agradecí la oportunidad y los beneficios, aunque les contesté que no estaba interesada en la oferta. No se trataba del trabajo al cual yo me dedicaba. Yo soy cuidadora de chicos pequeños, no sabía que existían ‘niñeras’ para adultos jóvenes”, concluyó.

El testimonio de la joven se viralizó en las redes sociales, donde muchos usuarios se mostraron sorprendidos e incluso indignados por la propuesta de la familia. No obstante, Verónica destacó que la mayoría de sus experiencias laborales como cuidadora de niños en Estados Unidos han sido positivas.

¿Cuánto gana una niñera en Estados Unidos?

El salario de una niñera en Estados Unidos varía significativamente dependiendo de varios factores, como:

Ubicación: Las ciudades con un costo de vida más alto suelen ofrecer salarios más altos a las niñeras.

Experiencia: Las niñeras con más experiencia y certificaciones suelen ganar más que las que recién comienzan.

Habilidades: Las niñeras que hablan varios idiomas o tienen experiencia en el cuidado de niños con necesidades especiales pueden ganar más.

Responsabilidades: Las niñeras que además de cuidar a los niños deben cocinar, limpiar o hacer mandados pueden ganar más.

Tipo de trabajo: Las niñeras que trabajan a tiempo completo o durante la noche suelen ganar más que las que trabajan a tiempo parcial o durante el día.

En general, el salario promedio por hora de una niñera en Estados Unidos es de $17.42. Sin embargo, este rango puede variar desde $6.49 por hora hasta $30.29 por hora.

