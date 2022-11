Jen Hamilton tiene una historia sorprendente que contar, pues en TikTok expuso el extraño misterio que rodea la llegada a su casa de un paquete que le envió su abuela, esto no causaría mayor controversia si no fuera porque la mujer lleva fallecida poco más de dos años, por lo que su testimonio no solo se hizo viral, sino también causó gran intriga entre los internautas de esta red social.

Un extraño paquete de la abuela

En el metraje vemos a la tiktoker de los Estados Unidos abriendo el extraño paquete y lo que vemos en su interior es una fotografía de su abuela junto a su abuelo (también muerto), pero no solo eso, pues incluía un giro postal de 250 dólares.

Lo curioso es que el envío estaba fechado para el 14 de noviembre, pero este llegó el 16 del mismo mes. Pero, lo que más confundió a la tiktoker es que todo lo que estaba viviendo no tenía contexto, tampoco una carta explicando por qué decidieron darle dichas cosas, pero notaron que la calcomanía de papelería de su abuela incluía la dirección donde esta vivía, la cual estaba escrita.

Mira aquí el video viral

“Mi mamá no tenía la menor idea de lo que estaba pasando, pero reconoció la escritura a mano en el paquete”, dijo Jen en TikTok, pero luego reveló algo aún más inquietante, que su hermana y prima también recibieron un paquete que contenía “exactamente las mismas cosas adentro, también sin contexto”, dijo en un video de seguimiento.

La verdad tras el misterioso envío

Ella nos cuenta que se enteró que sus tías y tíos vendieron el auto de la abuela después de su muerte y que el giro postal de 250 dólares se debía a esta venta, monto que era el resultado de dividir el dinero entre los miembros de la familia: “no sabíamos, no esperábamos ninguna ganancia de eso en absoluto, pero lo dividieron de 18 maneras distintas”, enfatizó.

Conocida la verdad detrás del misterioso paquete, Jen confiesa que hará con su dinero algo que alegraría a su abuela: usarlo en lo que dese en temporada navideña.

Los videos tuvieron una gran aceptación entre el público que sigue a Hamilton, quienes se mostraron muy impresionados con su historia, pero también echaron algunas bromas: “es algo raro que las familias no sean egoístas después de la muerte de un ser querido”, “el remitente podría incluir una breve nota explicando eso sobre la venta del automóvil, pero, al menos resolviste el misterio”, “la abuela fantasma dijo: ‘necesitas más drama en tu vida’”, “ella quería asegurarse de que tuvieras suficiente dinero para comprar boletos de Taylor Swift porque las tarifas de Tickemaster son ridículas”.