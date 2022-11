Cada familia es un mundo, esa es una gran verdad, pero a veces las normas que rigen un hogar pueden levantar la pestaña a más de uno, tal y como sucedió con una pareja de recién casados de los Estados Unidos cuyas reglas de convivencia han causado mucha polémica en TikTok cuando el testimonio de los esposos se hiciera viral.

Reglas polémicas, pero “funcionales”

Jaden McGrew y su esposo Andy (que viven en Dallas-Fortyh Worth) causaron tremendo debate en la plataforma china porque sus hábitos maritales no son aceptados por muchos en la comunidad al considerarlos exagerados: “recibimos una reacción violenta en varios videos que publicamos con respecto a algunas de las cosas que hacemos”, dijo ell a FOX News Digital.

Pero ¿Cuáles son estas normas de vida que ha molestado a mucho? Una de estas es compartir la ubicación en vivo las 24 horas del día, pero, no solo eso, también tener las contraseñas de ambos como parte del ritual de “no tener secretos”.

Por si no fuera poco, tienen prohibido pasar el rato, cualquiera que fuera este, con el “sexo opuesto”, pero por radical que esto parezca, lo cierto es que a ellos les funciona, al menos por ahora.

Mira aquí el video viral

No son reglas religiosas

“Estas son cosas que acordamos en nuestra relación a lo largo del tiempo y por experiencia. Realmente, nunca nos sentamos y se nos ocurrieron ‘reglas’, pero parece que así es como la gente lo ha interpretado. Estas son cosas que funcionan para nosotros en nuestra etapa actual. Nos sorprendió ver cuán divertidas eran”, agregó.

Muchos criticaron que dicha actitud se debe a que son cristianos, hecho que confirmaron, pero insiste en que los temas religiosos no influyeron en nada para implementar estas reglas: “si bien creemos que el matrimonio es el mayor compromiso que uno puede hacer y queremos proteger nuestro matrimonio, ninguna de las cosas mencionadas en el video se basa únicamente en nuestra fe. Por ejemplo, compartir la ubicación es simplemente práctico y nos permite comunicarnos entre nosotros sin tener que esperar una respuesta”.

Las críticas contra Jaden y Andy

Algunos de los comentarios en TikTok (@@jadenandandy) contra esta pareja de recién casados fueron: “¿con qué frecuencia revisan esas cosas? Tenerlo es una cosa, controlarse todo el tiempo suena como un problema de confianza”, “dime que no confían el uno en el otro sin decirme que no confían el uno en el otro”, “casi me tienes. No importa con quién se junta mi esposo... porque confío en él”.