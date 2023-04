Jordyn O´Neil tiene una fascinante historia que contarnos, pues tras 25 años separada de su padre pudo reencontrarse con él recibiendo la ayuda menos esperada: un grupo de extraños en Facebook quienes le dieron una mano para dar con el paradero del hombre del cual perdió el rastro hace más de dos décadas

Residente de Novi, Michigan, Estados Unidos, habló por primera vez con Brian Ahern vía telefónica y luego conoció al hombre de Lincoln Park, Michigan, en persona y, de inmediato, supo que eran familia: “salí del auto, lo miré y dije, ‘guau, me parezco a él’. Sí, se parece a mí, eso es seguro. Creo que los dos nos sentamos allí mirándonos, empapándonos”, dijo a Good Morning America.

Jordyn creció en Athens, Alabama, con su abuela materna Marilyn O´Neil junto a su esposo Joey Clem luego que su madre Denise, simplemente, la dejara para nunca más regresar: “me madre me llevó a Texas cuando tenía 8 meses, pero alrededor del año me llevó a casa de mi abuela en Alabama, me dejó y me dijo, ‘ya terminé aquí de ser madre’, así que fue entonces cuando mi abuela y su esposo pasaron por la adopción completa”.

Criada por su abuela

Su madre falleció cuando era niña, pero recién en abril de 2020, cuando falleció su abuela, surgió la idea de encontrar a su padre biológico: “comencé a buscar familiares o cualquier persona que quiere saber que falleció. Ella era todo para mí y perderla fue muy difícil. Quería saber quién me quedaba, en cuanto a mi padre y tal vez a su lado de la familia, pensé que podría apoyarme en ellos, tenerlos de vuelta en mi vida”.

Pero, desde el inicio, tuvo un gran problema; no sabía ni siquiera el nombre de su papá: “después de buscar llegué a callejones sin salida porque no tenía ninguna información sobre él. Sabes, no puedes encontrar a alguien si no sabes a quién estás buscando”.

Llegando hasta papá

Pero, su novio Brian tuvo la gran idea de obtener un kit de ADN de Ancestry en marzo de 2023, con lo cual pudo reconstruir su árbol genealógico, por lo que llamó a su tía Pam, hermana de su abuela Marilyn, siendo esta persona quien reveló el nombre de su progenitor.

Al morir su abuela, la mujer que la crio, decidió buscar a su padre biológico. (Foto: GMA)

Ante esto, Jordyn acudió a grupos de Facebook de Michigan compartiendo la información que tenía, también fotos, hasta que se topó con una enorme sorpresa en “Downriver and Friends”.

“Mucha gente lo conocía. Me estaban enviando un mensaje con su número de teléfono. Alguien fue y llamó a su puerta para informarle sobre el correo. Se estaba volviendo muy loco... estaba temblando, estaba nerviosa, quería vomitar. Tenía tantas emociones pasando por mi cabeza... era demasiado tarde en la noche para comunicarme con él, pero lo llamé a la mañana siguiente”, confesó a Good Morning America.

El hombre de 65 años aseguró que durante más de dos décadas nunca dejó de rezar para reunirse con su hija, que a no pocos amigos les dijo que quería encontrarla: “no tuve ninguna duda porque conozco a todos esos muchachos que vinieron a mi casa, a todos mis compañeros de construcción. Mi teléfono no dejaba de sonar... supe que era ella”.

Jordyn recurrió a Facebook para encontrar pistas sobre su padre. (Foto: GMA)

La última vez que vio a Jordyn

Brian recordó que la última vez que vio a Jordyn fue cuando tenía 8 meses a inicios de 1998 (nació en julio de 1997), contó que la madre de nuestra protagonista llegó un día para decirle que se iría a Texas y desapareció: “luego de un año perdió todo contacto, su número fue cambiado. Siempre pensé en ella, recé para tenerla de vuelta en mi vida”.

Recuperando el tiempo perdido

Hoy, madre e hija están decididos a recuperar todo el tiempo perdido, pero junto a Asher, el bebé de tres meses de O´Neil: “estaré con ella tanto como pueda”, y vaya que lo hacen pues hablan por teléfono casi a diario: “poder tomar el teléfono y decir, ‘hola, papá’, es surrealista. Me deja sin palabras, aún no puedo creerlo... es un regalo de Dios”.

Por eso, Jordyn está agradecida con la vida, pero en especial con esos extraños de Facebook que hicieron posible el reencuentro: “esas personas no tenían que compartir nada conmigo, no tienen que ser amoroso y solidarios, pero lo han sido y mi corazón está con todos ellos. Ha sido un viaje increíble y no podría estar más agradecida”, sentenció a Good Morning America.