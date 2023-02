Ángel migró a los Estados Unidos hace poco más de dos décadas, pero tras 26 años de haber partido regresó a su querido México, entre otras cosas, para buscar a sus amados abuelitos, pero cuando dio con la que fuera la casa de los ancianos, se dio cuenta que la vivienda no solo estaba en pésimo estado y abandonada, también se enteró que la pareja que conoció cuando pequeño ya había partido a mejor vida, por lo que su historia fue compartida en TikTok donde se hizo viral en poco tiempo.

Nuestro protagonista (@angel_alcant), compartió una serie de clips durante los primeros días de febrero donde nos cuenta lo siguiente: “después de 26 años pude regresar a México y visitar a mis abuelos... les estuve llamando, (cuando llegué) les grité por su nombre y no me contestaron, creo que no están, llegué tarde”.

Lo que vemos en la cinta es una casa que sería la de los abuelos del tiktoker abandonada, no solo sucia, con la maleza que se impone, mientras no poca de su estructura está destruida, algo sucedió que Ángel no se enterara en todo este tiempo, pero pronto sabremos lo que sucedió.

Mira aquí el video viral

Los recuerdos de la infancia

En un siguiente video, consigue entrar a la vivienda la cual está muy deteriorada, lo acompañan unos niños en su recorrido, posiblemente sus hijos. Todos caminan por las habitaciones y pasillos. Ángel se llena de recuerdos y añoranzas de sus años mozos, para luego mostrarnos que la vivienda sobrevivió al terremoto de 1941, además de fotos familiares y una pintura de la casa hecha por la “nina Gaby”.

En un tercer video a modo de cierre de su historia, nuestro protagonista, finalmente, nos cuenta qué sucedió con sus amados abuelitos: “... no fue el abrazo anhelado que yo quería, los visité en su nueva casa”, tras lo cual lo vemos entrando dentro de una iglesia local de Tecalitlán, Jalisco: “(es) un lugar al que no te gustaría ir... el panteón”.

“Los extraño”

De inmediato, el tiktoker nos muestra una serie de imágenes de él al lado de la tumba de sus amados abuelitos, el dolor lo embarga, al punto que no duda en aferrarse al frío y duro cemento para darles el último adiós: “lo que recibí fue un abrazo frío, de esos que te congelan el alma y el corazón, pero sé que me cuidan desde el cielo”.

El momento más emotivo es cuando Ángel nos muestra las fotos de sus abuelitos quienes ya partieron fuera de este plano, Papá Simón, Mamá Ita, Papá Juan, Mamá Mela, el abuelito Alejandro, a quienes les dedica un sentido y nostálgico “los extraño”.

“Pensaste que serían eternos”

Los videos han acumulado millones de vistas y miles de usuarios de TikTok quedaron tremendamente conmovidos: “llorar por desconocidos es mi pasión”, “pensé que sí iban a estar en su casa”, “tardaste mucho en volver, pensaste que eran eternos”, “me hizo llorar”, “me hiciste chillar”.