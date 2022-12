No hay Navidad más linda en la vida que aquella que se pasa al lado de los seres queridos y Jaylen Spotts sabe muy bien esto, por lo que no perdió la ocasión para regresar a casa de su servicio en la Fuerza Aérea en un país extranjero, pero lo hizo sin decirle absolutamente nada a su familia, por lo que su reencuentro fue una completa sorpresa antes de la Noche Buena y su historia enterneció a millones en las redes sociales cuando se hizo viral.

Soñando con regresar a casa para Navidad

Jaylen es un aviador sénior de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos quien estaba destacado en Aviano, Italia, desde hace 3 años cuando inició la pandemia del coronavirus en todo el mundo, pero a inicios de diciembre de 2022 su motivación de volver a su hogar se hizo más fuerte cuando habló por teléfono con su madre.

A WSYX contó: “le pregunté qué quería para Navidad, y verme fue una de las cosas que me preguntó. Entonces, entré a Google y encontré Operation H.O.M.E.”, que no es nada menos que una organización sin fines de lucro fundada por Byron Davis y su esposa Melissa Davis en 2015, que tiene por finalidad recaudar dinero para comprar boletos de viajes para militares que no pueden pagar su retorno en temporada navideña.

De vuelta a casa en una caja

Pero cuando una empresa hizo una donación generosa, a Davis se le ocurrió una idea: “llamé a Jaylen y le dije: ‘84 Lumber tiene dos ubicaciones en Columbus Ohio, y han hecho una donación a nuestra organización. Voy a ver si estarían dispuestos a ayudarnos a usar su camión como una distracción para llevarte a casa’. Él y yo hablamos un poco, Le dije: ‘todo lo que tienes que hacer es decirles a tus padres que les vas a enviar un regalo de Navidad a su casa, yo me encargo de los demás’”, dijo a Good Morning America.

84 Lumber, efectivamente, hizo una donación de 15 mil dólares a Operation H.O.M.E. para cubrir los costos de traer de vuelta a casa a los soldados en fiestas navideñas. En ese sentido, ambas organizaciones colaboraron para entregar la “caja” a la familia de Jaylen en Columbus en cuyo interior se encontraba un aviador muy nervioso como emocionado.

Emotivo reencuentro navideño

Pero, los nervios y la emoción pudieron más que él, por lo que antes siquiera que sus padres se acercaran a la caja, el militar saltó de esta, por lo que, cuando abrieron la puerta de su casa, la reacción de sus progenitores no tuvo precio.

Momento preciso cuando Jaylen Spotts se reencuentra con su familia en Columbus. (Foto: GMA)

Stacey Spotts, su madre, gritó alegría al ver que su hijo, quien pensó seguía destacado en Italia, se encontró frente a ella y, sin perder tiempo, se abalanzó sobre él con un enorme abrazo que sacó sentidas lágrimas de felicidad.

“Estoy tan feliz. Simplemente, no puedo creer que mi bebé esté en casa”, sentenció a WSYX.