Una mujer latina que vive en Estados Unidos vivió un momento lleno de tensión cuando se animó a contarle a su novio, nativo del país norteamericano, sobre su verdadera situación migratoria. Durante sus primeras citas a distancia, ella prefirió omitir ese detalle, pero pasó un tiempo y finalmente decidió ser honesta. El relato de la usuaria, conocida en TikTok como “LaMarielisa”, se volvió viral y generó todo tipo de reacciones en la mencionada plataforma.

Durante dos meses, la joven oriunda de El Salvador y su pareja hablaban por teléfono y videollamada, mencionando incluso sus deseos de casarse y tener hijos. A pesar de sus miedos iniciales, Marielisa no le contó al novio que no era residente legal en Estados Unidos, ya que su visa de trabajo había expirado.

Sabiendo que debía ser honesta antes de que la situación se complicara más, decidió contarle la verdad. El día en que se conocieron en persona, el hombre condujo hasta donde ella vivía. “No planeé conocer a este ‘gringo’ y enamorarme tanto de él”, relató la mujer. La primera cita fue “espectacular”: hicieron un pícnic romántico junto a un lago.

Al final del encuentro, cuando él la iba a dejar en su casa, ella decidió contarle todo. “Te quiero decir algo, no te puedo ocultar esto. Seguro cambia la manera en que me ves, pero yo no tengo documentos”, le confesó. Para su sorpresa, el hombre reaccionó con humor y le dijo: “Ah, entonces vamos a tener un amor ilegal”.

Para su tranquilidad, su pareja le dijo que no había ningún problema y que buscaría una solución en el futuro. En ese momento, Marielisa se dio cuenta de que había encontrado al hombre ideal.

Se casó y compartió un mensaje optimista en TikTok

Tras ese incómodo momento, la joven continuó su relación y reveló que llegó a casarse con su novio. En TikTok, mostró su anillo de bodas y aseguró que la felicidad está “a la vuelta de la esquina”, solo es cuestión de desearlo con fuerza.

“No bajes tus estándares, ya va a llegar alguien que te va a aceptar con todo lo que eres. Va a llegar eso exacto que le pediste a Dios. Porque yo se lo pedí en una carta, agregando que la pareja que viniera me diera los papeles”, agregó.

“Si estás en la misma situación que yo, por favor, no pierdas las esperanzas. Créele a Dios que sí hay hombres buenos ahí afuera esperando por ti”, finalizó.

Cómo obtener la ciudadanía estadounidense

Convertirse en ciudadano estadounidense es un proceso importante que otorga numerosos derechos y beneficios. Para ser elegible, debes cumplir con ciertos requisitos y completar un proceso de solicitud que incluye una entrevista y un examen.

Requisitos básicos para convertirse en ciudadano estadounidense

Requisitos básicos:

Tener al menos 18 años de edad en el momento de presentar la solicitud.

Ser residente permanente legal de los Estados Unidos (tener una “green card”) durante al menos 5 años (3 años si está casado/a con un ciudadano estadounidense).

Demostrar un conocimiento básico del idioma inglés y la historia y el gobierno de los Estados Unidos.

Ser una persona de “buena conducta moral”.

Pasos para obtener la ciudadanía estadounidense por naturalización:

Presentar el formulario N-400, Solicitud de Naturalización. Este formulario está disponible en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

Asistir a una entrevista de USCIS, donde se harán preguntas sobre la solicitud y se tomarán las huellas dactilares.

Aprobar un examen de naturalización, el cual consiste en una prueba de inglés y otra de educación cívica.

Prestar el juramento de lealtad a los Estados Unidos. Esto se hace en una ceremonia de naturalización.

