Un hombre que estaba tratando de vender algunas de sus pertenencias, incluido su automóvil, en Facebook Marketplace para obtener algo de dinero extra se encontró en una situación inesperada cuando una mujer le hizo una propuesta inusual. El usuario de TikTok Dimovzy (@dimovzy), de Estados Unidos, compartió un video en el que revela cómo esta fémina le preguntó a modo de broma si venía con el vehículo. En la grabación, el joven también le preguntó a otros usuarios sobre la posibilidad de tener una cita con ella.

En el video, Dimovzy comienza expresando su incredulidad ante la situación, preguntándose en voz alta: “¿Desde cuándo Facebook Marketplace es un sitio web de citas?”. Luego, compartió detalles sobre su experiencia reciente en la plataforma.

Explicó que, mientras listaba sus cosas en Facebook Marketplace, recibió un mensaje de una mujer interesada en su auto.; sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando ella le propuso que viniera con el coche. Aunque la pregunta lo tomó por sorpresa, Dimovzy decidió continuar con la conversación, notando que la mujer también estaba interesada en conocerlo personalmente en una cita que se llevaría a cabo en un bar a las 2 pm.

Sin embargo, Dimovzy, no queriendo consumir alcohol a esa hora del día, declinó la oferta, aunque la mujer insistió. Aunque la situación le pareció extraña, se debatió entre la posibilidad de aceptar o no la invitación. Consideró que la solicitud de beber a media tarde era algo negativo, pero también reflexionó sobre la posibilidad de formar un vínculo con la otra persona.

Le preguntó a los usuarios si debía asistir a la cita

“Podría ser una buena experiencia, ella claramente se siente atraída por mí, ella misma no es tan mala, además de los 90 filtros que usa en su foto de perfil, que parece que es de MySpace, ella, no es tan mala, es rubia, tiene lindos ojos, tiene dientes”, señaló.

“Entonces, no lo sé chicos, ¿tengo esta cita con esta chica de Facebook Marketplace? ¿O simplemente lo paso? Porque les advierto que si voy, esta podría ser mi última publicación, así que si desaparezco y termino en CNN, solo recuerden que ustedes me advirtieron que no hiciera esto, pero los amo, les deseo lo mejor. y deséame suerte”, agregó.

El relato se viralizó y los usuarios aprovecharon la oportunidad para compartir sus propias experiencias ligando a través de Facebook Marketplace. Otros alentaron a Dimovzy a ir a la cita por pura curiosidad.

“Perdí mi virginidad con una chica a la que le compré un sofá en el mercado”, escribió una persona. “Mi hermano conoció a su novia en Facebook Marketplace”, señaló otra.

“Señor, estamos en el siglo XX, todo es una aplicación de citas”, aseguró un tercero.

En videos de seguimiento, el joven compartió más detalles sobre su encuentro con la mujer, revelando que ella era una “stripper profesional” y cómo la noche terminó con él abandonando la situación después de que ella se embriagara durante la salida.

